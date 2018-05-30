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Похудеть и разбогатеть: Ученые назвали самую «выгодную» диету

Среда, 30 Мая 2018 10:19
Похудеть и разбогатеть: Ученые назвали самую «выгодную» диету Фото из открытых источников

Если строго выполнять предписания диетолога и употреблять в пищу полезные продукты вместо фастфуда, то можно не только привести в норму свое физическое состояние, но и сэкономить весьма существенные деньги. Такие выводы сделали ученые из Австралии, сосредоточившиеся на исследовании полезных аспектов здорового питания.

 

"В современном мире фастфуд обычно стоит дешевле нормальной и полноценной еды. Обычно, но не всегда — если заняться вопросом как следует, то можно найти сбалансированную и экономную диету, которая поможет вам не только похудеть, но и разбогатеть", — рассказывают сотрудники Университета Дикина.

 

По словам ученых, исследование, которое проводилось на фокус-группах из Соединенных Штатов Америки, показало, что диета, основанная на употреблении свежей рыбы, орехов, овощей, бобов, оливкового масла и цельных зерен, является не только чрезвычайно полезной, но и стоит довольно недорого. Если покупать перечисленные продукты и не посещать заведения общепита, то можно сэкономить от двадцати пяти до ста долларов в неделю (вывод справедлив для США).

 

В общем, исследование австралийских ученых должно стать еще одним доводом в пользу правильного питания.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости Похудение
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