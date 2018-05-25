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Роман Завадский: все о зубе мудрости и решении связанных с ним проблем

Пятница, 25 Мая 2018 08:39
Роман Завадский: все о зубе мудрости и решении связанных с ним проблем Фото из открытых источников

Зуб мудрости – последний (третий) моляр (большой коренной зуб) в зубном ряду. Вопреки расхожему мнению, зуб мудрости формируется и прорезывается не у всех. Примерно четверть взрослого населения не имеет зубов мудрости и, соответственно, тех проблем, которые они могут доставлять своим обладателям. Что это за проблемы? 

 

В первую очередь, они связаны с тем, что зуб мудрости часто неправильно прорезывается. По статистике это происходит в 8 из 10 случаев. 

 

Дело в том, что челюсть современного человека стала короче, чем была у его далеких предков, а количество зачатков зубов осталось прежним. Если зубу мудрости не хватает места для нормального прорезывания, он может начать расти в неправильном направлении, повредив при этом здоровые зубы или вызвав воспалительный процесс в околозубных тканях. Неправильно расположенный зуб мудрости может травмировать слизистую оболочку щеки при жевании. Кроме того, в случае короткой челюсти появление зуба мудрости может вызвать нарушение прикуса или скученность (искривление) зубов. 

 

Зуб мудрости может и вовсе не прорезаться или прорезаться частично. Ретенция (задержка прорезывания) зуба мудрости часто провоцирует инфицирование этого участка челюсти и появление кист, которые, в свою очередь, часто могут привести к повреждению корней соседнего зуба или тканей челюсти. 

 

Во всех случаях, когда прорезывание зуба мудрости связано с появлением серьезных осложнений (не прорезался, прорезался в неправильном направлении, давит на соседние зубы, вызывая их разрушение и нарушение прикуса), показано удаление зуба мудрости. 

 

На западе обычной практикой является рентгенологическое обследование, проводимое в юношеском возрасте, целью которого является уточнение особенностей формирования и прорезывания зубов мудрости и решение вопроса об их удалении. В нашей стране поводом для обращения к стоматологу обычно становится появление сильной зубной боли, однако не всегда боль является симптомом. Любой дискомфорт, появившийся в результате прорезывания зуба мудрости, должен стать аргументом в пользу посещения стоматологического кабинета. В ходе осмотра врач-стоматолог оценит возможные последствия прорезывания зуба мудрости и примет решение удалять его или нет. 

 

Однако даже правильно прорезавшийся зуб мудрости может стать источником проблем. Расположенный в самом конце челюсти и труднодоступный для обычной гигиены, зуб мудрости очень подвержен развитию кариеса. Часто зуб прорезывается с уже поврежденной эмалью. 

 

В случае повреждения зуба мудрости кариесом всегда встает вопрос – удалять или лечить? Терапевтическое лечение зуба мудрости сопряжено с определенными трудностями: сложная форма корней затрудняет лечение каналов, расположение зуба затрудняет доступ к нему врача, а необходимость долго сидеть с широко открытым ртом может причинять существенный дискомфорт пациенту. Как правило, решение о том, лечить или удалять зуб мудрости, принимается, исходя из степени поражения зуба кариозным процессом и того факта, занимает ли он правильное положение в зубном ряду или имеет аномалии прорезывания. Если зуб правильно расположен, его каналы проходимы и могут быть вылечены, у врача есть все основания сохранить такой зуб. Если зуб сильно разрушен, его каналы сложно проходимы и есть риск повторного возникновения кариеса, зуб лучше удалить. 

 

Подводя итог. отметим, что удаление зуба мудрости не требуется, если он здоров, полностью прорезался, занимает правильное положение и не нарушает прикус, хорошо доступен для ежедневной гигиены. 

 

Незамедлительное обращение к врачу и решение вопроса об удалении зуба мудрости показано в случаях, если есть боль, опухлость, любой воспалительный процесс, если есть повреждение соседних зубов, дискомфорт при жевании и т.д.  Поводом для удаления зуба мудрости является также необходимость проведения ортодонтического лечения с использованием брекетов. 

 

В качестве профилактики возможных осложнений прорезывания зубов мудрости можно рекомендовать стоматологическое рентгенологическое обследование в возрасте 15-18 лет. Снимок даст возможность врачу оценить, насколько правильно сформирован и растет зуб мудрости, возникнут ли осложнения с ним или нет. Иногда намного проще удалить зуб мудрости в самом начале, чем потом лечить последствия его прорезывания. 

 

Завадский Роман, врач стоматолог ортопед, кандидат медицинских наук.

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Волкова Алена Опубликовано в Здоровье   Теги Зубы
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