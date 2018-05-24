В преддверии ПМЭФ 2018 прошел гала- концерт, посвященный итогам всероссийской программы по защите здоровья женской репродуктивной системы

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В преддверии Петербургского международного экономического форума 23 мая в Михайловском театре биотехнологическая компания BIOCAD представила результаты проекта «Живи без страха. Живи искусством», посвященного борьбе с опухолями женской репродуктивной системы. Специалистами ведущих онкологических учреждений страны в 13 регионах Российской Федерации были проведены бесплатные дни скрининга на рак шейки матки, в которых приняли участие более 8 500 женщин. Среди пациенток, прошедших диагностику, более 70 жительниц разных городов России узнали об уже развивающемся онкозаболевании, высоких рисках развития онкологии или о наличии предраковых заболеваний. Подробнее - в материале Planet Today.

Рак органов репродуктивной системы – молочной железы, яичников, шейки и тела матки – это одна из наиболее серьезных мировых угроз в области женского здоровья, ежегодно уносящие около 44 тыс. жизней в России. По данным официальной статистики, у каждой шестой женщины в России диагностируется рак молочной железы, рак яичников или рак шейки и тела матки; каждая десятая женщина погибает в первый год с момента установления диагноза*. Результаты лечения существенно зависят от того, насколько рано удалось выявить злокачественную опухоль.

«Снижение общей смертности от онкологических заболеваний и повышение доступности и качества медицинской помощи – это одни из важнейших направлений государственной политики. Дальнейшее развитие профилактического направления, высокотехнологичной медицинской помощи, науки, отечественной фармацевтической промышленности позволит решить все задачи, поставленные перед нами Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.

Большой вклад в борьбе с онкологическими заболеваниями может внести инициатива, исходящая, в том числе и от фармацевтических компаний. В последние годы в Российской Федерации повысился уровень активного выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях, а объем оказанной высокотехнологичной медицинской помощи увеличился в 2,3 раза. Принимаемые меры позволили снизить смертность от новообразований в 2017 по сравнению с 2016 годом на 2,3 %.

Проект «Живи без страха. Живи искусством» – это пример ответственного подхода представителей бизнеса к борьбе с онкологическими заболеваниями. Подобное плодотворное сотрудничество в этой области — возможность улучшения здоровья нации и большой опыт в вопросах здравоохранения, служащий заделом для реализации масштабных социальных программ в будущем», – отметила Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова.

Проект охватил более 48 миллионов россиян. В 2018 году информация о важности обследования распространялась через СМИ, соцсети, видеохостинги, наружную и ТВ-рекламу, круглые столы и образовательные мероприятия для врачебного сообщества. Широкомасштабная информационная кампания включила в себя элементы специальной видео-инсталляции, подготовленной при участии Народной артистки Российской Федерации Елены Яковлевой.

Генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов: «BIOCAD - одна из немногих в мире компаний полного цикла создания лекарственных препаратов: от поиска молекулы до массового производства. При этом мы понимаем, что мало производить лекарства, важно снять табуированность с темы онкологических заболеваний. А для того, чтобы это сделать, нужно как можно больше говорить о ранней диагностике, переводить это заболевание из летального в хроническое.»

Важно помнить, что сегодня рак - это не приговор. Своевременная диагностика и лечение способны в разы снизить смертность и сохранить качество жизни пациента. Именно поэтому одним из элементов проекта стали мероприятия, направленные на углубление знаний врачей-химиотерапевтов, хирургов и администраторов онкологических учреждений. Серия научных мероприятий и мастер-классов были посвящены вопросам хирургии и лекарственной терапии HER2-положительного рака молочной железы, метастатического рака яичников, метастатического рака шейки матки с обзором стандартов терапии, разбором клинических случаев и обменом мнениями. В ряде регионов Российской Федерации были проведены уникальные органосохраняющие операции пациенткам при раке шейки матки по новой методике с сохранением детородной функции. Подобные операции были не возможны еще 5-7 лет назад.

На сцене театра выступила Народная артистка Российской Федерации Елена Яковлева, которая в 2018 году стала лицом проекта «Живи без страха. Живи искусством». В этот вечер для гостей Санкт-Петербургского международного экономического форума танцевали ведущие солисты балета знаменитых российских театров. Из Большого театра приглашены Анна Тихомирова и Денис Родькин, из Мариинского - Виктория Терешкина, Олеся Новикова, Ксандер Пэриш, Михайловский театр представят Анжелина Воронцова, Анастасия Соболева, Иван Васильев, Виктор Лебедев, Эрнест Латыпов, Джулиан МакКей, также в концерте примут участие солистка балета Оксана Бондарева и американская танцовщица израильского коллектива Batsheva DC Мэдисон Хоук. За дирижерский пульт встанет маэстро Павел Сорокин.

Программа реализуется при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации и Российского общества клинической онкологии (RUSSCO).