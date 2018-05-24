«Четыре П» современной медицины

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Со времен Гиппократа и вплоть до конца ХХ века существовала так называемая авторитарная парадигма, гласящая: пациент должен безоговорочно доверять врачу. Современная модель здравоохранения, которой придерживается практически весь мир, утверждает: есть доказательная медицина, основывающаяся на лабораторных исследованиях, – именно на ее основе следует выстраивать эффективное лечение. Данный факт подтверждается исследованиями, недавно опубликованными в журнале The Clinical Biochemist Reviews, которые сообщают, что до 80% решений лечащих врачей основаны на результатах лабораторных исследований.

Сегодня лабораторная диагностика – это самый быстроразвивающийся сегмент медицины, в отличие от остальных сфер, где устоявшиеся методы лечения используются десятилетиями. Ученые, развивающие отрасль лабораторной диагностики, регулярно открывают огромное количество биомаркеров. Подходы, доступные прежде только ведущим научным центрам, сейчас широко используются в общеклинической практике. Разумеется, если отрасль быстро развивается, отследить изменения и понять их суть успевает далеко не каждый врач.

Стоит отметить, что современный подход к диагностике и лечению основывается на концепции «Четыре П» – персонифицированность, превентивность, продуктивность, партисипативность. Концепция предполагает, что врач и пациент находятся в партнерских отношениях. Это позволяет осуществлять индивидуальный подход в лечении и обеспечивать высокую эффективность терапии. Помимо этого, врач работает над тем, чтобы все этапы диагностирования и терапии были для пациента понятны. Этому способствует реальное вовлечение пациента в процесс и его нацеленность на скорейшее выздоровление. Реализуя данную концепцию, медицинская компания LabQuest не только оказывает услуги по выполнению лабораторных исследований, но и обеспечивает клиента экспертной консультацией врача общей практики (Doctor Q). Такой эксперт интерпретирует результаты анализов, общаясь с пациентом на понятном ему языке, и сопровождает его на всех этапах лечения, включая помощь в подборе профильного специалиста или медицинского учреждения. При необходимости Doctor Q разрабатывает индивидуальные лабораторные программы обследований, что еще раз подтверждает персонализированный подход в вопросе взаимодействия врача общей практики и пациента.

Медицинский сервис Doctor Q также предполагает возможность установления партнерства врача общей практики и лечащего врача пациента – взаимодействие Doctor Q to Doctor. Тандем DQ to D значительно повышает точность назначаемого лечения. Партнерство призвано исключить возможность неверного толкования результатов лабораторных исследований и позволяет сформировать эффективный алгоритм терапии.