Четверг 24 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Здоровье» «Четыре П» современной медицины

«Четыре П» современной медицины

Четверг, 24 Мая 2018 14:09
«Четыре П» современной медицины Фото из открытых источников

Со времен Гиппократа и вплоть до конца ХХ века существовала так называемая авторитарная парадигма, гласящая: пациент должен безоговорочно доверять врачу. Современная модель здравоохранения, которой придерживается практически весь мир, утверждает: есть доказательная медицина, основывающаяся на лабораторных исследованиях, – именно на ее основе следует выстраивать эффективное лечение. Данный факт подтверждается исследованиями, недавно опубликованными в журнале The Clinical Biochemist Reviews, которые сообщают, что до 80% решений лечащих врачей основаны на результатах лабораторных исследований.

 

Сегодня лабораторная диагностика – это самый быстроразвивающийся сегмент медицины, в отличие от остальных сфер, где устоявшиеся методы лечения используются десятилетиями. Ученые, развивающие отрасль лабораторной диагностики, регулярно открывают огромное количество биомаркеров. Подходы, доступные прежде только ведущим научным центрам, сейчас широко используются в общеклинической практике. Разумеется, если отрасль быстро развивается, отследить изменения и понять их суть   успевает далеко не каждый врач.

 

Стоит отметить, что современный подход к диагностике и  лечению основывается на концепции «Четыре П» – персонифицированность, превентивность, продуктивность, партисипативность. Концепция предполагает, что врач и пациент находятся в партнерских отношениях.  Это позволяет осуществлять индивидуальный подход в лечении и обеспечивать высокую эффективность терапии. Помимо этого, врач работает над тем, чтобы все этапы диагностирования и терапии были для пациента понятны. Этому способствует реальное вовлечение пациента в процесс и его нацеленность на скорейшее выздоровление. Реализуя данную концепцию, медицинская компания LabQuest не только оказывает услуги по выполнению лабораторных исследований, но и обеспечивает клиента экспертной консультацией врача общей практики (Doctor Q). Такой эксперт интерпретирует результаты анализов, общаясь с пациентом на понятном ему языке, и сопровождает его на всех этапах лечения, включая помощь в подборе профильного специалиста или медицинского учреждения. При необходимости Doctor Q разрабатывает индивидуальные лабораторные программы обследований, что еще раз подтверждает персонализированный подход в вопросе взаимодействия врача общей практики и пациента.

 

Медицинский сервис Doctor Q также предполагает возможность установления партнерства врача общей практики и лечащего врача пациента – взаимодействие Doctor Q to Doctor. Тандем DQ to D значительно повышает точность назначаемого лечения. Партнерство призвано исключить возможность неверного толкования результатов лабораторных исследований и позволяет сформировать эффективный алгоритм терапии.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Здоровье   Теги медицина
Главное за сутки
Топ-менеджеры "Русала" подали в отставку‍ Топ-менеджеры "Русала" подали в отставку‍ Топ-менеджмент "Русала", включая генерального директора Александру Бурико, подал в отставку. Об этом говорится в заявлении компании, распространенном в четверг на Гонконгской фондовой бирже. Сообщается, что отставка Бурико вступила в силу…
В Сирии подтвердили атаку коалиции США В Сирии подтвердили атаку коалиции США Военный источник заявил, что ВВС коалиции во главе с США нанесли авиаудар по позициям сирийской армии, передает государственное новостное агентство SANA. «Несколько наших военных позиций между Аль-Букемаль и Хмейма подверглись…
Посольство РФ прокомментировало видеообращение Юлии Скрипаль Посольство РФ прокомментировало видеообращение Юлии Скрипаль Российские дипломаты прокомментировали появившееся видеообращение Юлии Скрипаль. По их словам, оно вызывает вопросы об условиях ее содержания (смотрите видео ниже). Как пояснил РИА Новости представитель посольства России в Лондоне, очевидно,…

Читайте также
Составлен рейтинг продуктов, которые могут повысить интеллект Составлен рейтинг продуктов, которые могут повысить интеллект Специалисты в области здравоохранения из Соединенных Штатов Америки определили продукты питания, употребление которых способствует укреплению не только физического здоровья, но и когнитивных функций мозга. Материал, посвященный полезным для интеллекта продуктам,…
Ученые назвали 5 продуктов, которые убивают лишний вес Ученые назвали 5 продуктов, которые убивают лишний вес Диетологи перечислили продукты, употребление которых способствует результативной борьбе с лишним весом. Соответствующее исследование, как сообщает My Domaine, было осуществлено учеными из Соединенных Штатов Америки. "Научный проект, по итогам которого мы…
Ученые: Пожилым людям нужно обязательно заниматься любовью Ученые: Пожилым людям нужно обязательно заниматься любовью Пожилые люди, которые сохраняют активную половую жизнью, обладают, как правило, более крепкой памятью, чем их "ушедшие на покой" ровесники. Такой вывод, как сообщает научное издание Archives of Sexual Behavior, сделали…
Эксперты рассказали, что влияет на либидо Эксперты рассказали, что влияет на либидо Либидо, как основной двигатель интимной стороны жизни, является проявлением целого комплекса важных физиологических и психологических факторов — говорят ученые, выяснившие, от чего конкретно зависит интенсивность полового влечения. "Факторы, которые определяют…
Фото
Пляж Навагио - кусочек рая на Земле Пляж Навагио - кусочек рая на Земле

Остров Закинтос - это живописный кусочек земли у юго-западного побережья Греции, на котором находятс...

Видео

 

Залповый пуск баллистических ракет «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура

Опрос

Как вы планируете провести летний отпуск?

 

Анекдот дня

Роскосмос будет создавать высокоскоростной интернет, а Роскомнадзор будет его блокировать.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.