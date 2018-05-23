Назван продукт, который защитит кости и улучшит зрение

Ученые назвали продукт питания, который представляет собой отличный источник невероятно полезных фитонутриентов, обладающих противовоспалительными, антиоксидантными и защищающими от онкологических болезней свойствами. Это — огурцы.
Да, обыкновенные огурцы, как следует из результатов специализированных исследований, являются гораздо более полезным для организма продуктом, чем можно было бы предположить даже в самых смелых мыслях — кроме фитонутриентов, среди которых тритерпены, лигнаны и флавоноиды, огурцы содержат элементы, важные для правильной работы иммунной системы.
"Иммунитет улучшается благодаря воздействию бета-каротина, который есть в огурцах. Плюс, эти овощи содержат клетчатку, необходимую для здоровья пищеварительной системы", — рассказывают ученые.
Что же касается фитонутриентов, то среди них стоит отметить кукурбитацины — это те самые тетрациклические тритерпеноиды, который делают кончики огурцов горькими на вкус.
"В целом — огурцы являются удивительно комплексными по насыщенности полезными веществами овощами, поэтому их, безусловно, стоит употреблять абсолютно всем — хотя бы для того, чтобы защитить кости и улучшить работу зрительной системы", — заключают эксперты.
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