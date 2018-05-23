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Эксперты рассказали, как йога влияет на организм

Среда, 23 Мая 2018 10:19
Эксперты рассказали, как йога влияет на организм Фото из открытых источников

Люди, которые занимаются йогой на регулярной основе, защищают себя от самых разных проблем с физическим, психологическим и эмоциональным здоровьем — заявляют исследователи, сосредоточившиеся на вопросе.

 

Йога, как показывают многочисленные научные работы, не только самым благоприятным образом влияет, например, на иммунитет, но и помогает справиться с расстройствами тревожного и депрессивного спектра, а также просто улучшить настроение.

 

"Если вы мечтаете работать без стресса, а также хотите научиться справляться с психологическими перегрузками и беспричинным дискомфортом, то йога — это именно то, что вам нужно", — говорят эксперты.

 

Которые отмечают, что йога является чрезвычайно полезной практикой для, например, беременных — специальные упражнения позволяют подготовить женский организм к родам, а также восстановить его нормальную функциональность при послеродовом периоде.

 

Не стоит забывать и о пользе йоги для детей — благодаря ней малыши обзаводятся правильной осанкой, а также в целом гармонично развиваются, получая таким образом прочную защиту от огромного количества потенциальных проблем со здоровьем.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости йога
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