Эксперты рассказали, как йога влияет на организм

Люди, которые занимаются йогой на регулярной основе, защищают себя от самых разных проблем с физическим, психологическим и эмоциональным здоровьем — заявляют исследователи, сосредоточившиеся на вопросе.
Йога, как показывают многочисленные научные работы, не только самым благоприятным образом влияет, например, на иммунитет, но и помогает справиться с расстройствами тревожного и депрессивного спектра, а также просто улучшить настроение.
"Если вы мечтаете работать без стресса, а также хотите научиться справляться с психологическими перегрузками и беспричинным дискомфортом, то йога — это именно то, что вам нужно", — говорят эксперты.
Которые отмечают, что йога является чрезвычайно полезной практикой для, например, беременных — специальные упражнения позволяют подготовить женский организм к родам, а также восстановить его нормальную функциональность при послеродовом периоде.
Не стоит забывать и о пользе йоги для детей — благодаря ней малыши обзаводятся правильной осанкой, а также в целом гармонично развиваются, получая таким образом прочную защиту от огромного количества потенциальных проблем со здоровьем.
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