Медики оценили число психически больных россиян

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Каждый четвертый-пятый житель Российской Федерации живет с тем или иным психическим расстройством — говорит Андрей Шмилович, доктор меднаук, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ имени Пирогова. Соответствующее заявление эксперт сделал в рамках круглого стола, который состоялся в редакции издания "Известия".

Шмилович отметил, что распространенность проблем с психикой среди населения России может быть чрезвычайно высокой — по некоторым данным, патологии охватывают двадцать - двадцать пять проблем россиян.

Основные проблемы с психикой, диагностируемые у жителей РФ — это депрессивные и тревожные расстройства, которые люди привыкли запускать и не лечить. Это, по словам специалистов, часто приводит к довольно плачевным последствиям.

"Если же говорить о шизофрении, то от нее страдает один процент населения — это нормальный показатель, стабильный для большого количества стран, так что с шизофренией у нас все, в общем-то, стандартно", — говорит Георгий Костюк, главный врач психиатрической клинической больницы имени Алексеева.

Число больных шизофренией граждан РФ в конкретных цифрах, актуальных на конец 2017-го — четыреста восемьдесят восемь с половиной тысяч человек.