Учёные: Высокая температура повышает иммунитет‍

Фото из открытых источников

Британские ученые опубликовали результаты исследования, посвященного влиянию высокой температуры тела на эффективность работы иммунной системы. В материале, появившемся на сайте PNAS, раскрывается роль белков Nuclear factor kappa B, которые выполняют в том числе и функцию "клеточных часов", регулирующих своим связанным с температурой маятником активность иммунитета.

"Даже незначительный рост температуры тела серьезно ускоряет работу транскрипционного фактора NF-κB. А если учесть тот факт, что эти белки управляют в том числе и активностью генов, которые кодируют иммунную систему, то температура связана с иммунитетом самым значительным образом", — рассказывают авторы исследования, сотрудники университетов Манчестера и Уорика.

Исследование, в рамках которого ученые изучали работу NF-κB, может помочь в разработке новейших лекарственных препаратов — отмечают специалисты.

"Особенную ценность представляет собой математическое моделирование поведения белков внутри клеток. Если мы сможем понять, как конкретно транскрипционный фактор NF-κB воздействует на иммунную систему, а также научимся управлять процессом при помощи медикаментозных средств, то приблизимся к созданию лекарств нового поколения", — говорят эксперты.