Эксперты рассказали, что влияет на либидо

Либидо, как основной двигатель интимной стороны жизни, является проявлением целого комплекса важных физиологических и психологических факторов — говорят ученые, выяснившие, от чего конкретно зависит интенсивность полового влечения.
"Факторы, которые определяют либидо, закладываются не только в самом раннем детстве, но и даже в утробе — стоит особенно отметить те из них, которые являются наследственными", — говорят ученые, изучающие либидо.
Немало зависит и от гормонального фона — его колебания сильнее влияют на женское либидо. "У женщин либидо в большей степени контролируется гормонами, чем у мужчин. В процессе участвуют такие соединения, как тестостерон (да, это не только мужской гормон) и эстроген. Максимальный уровень женского либидо наблюдается перед овуляцией", — добавляют эксперты.
В организме женщины, которая родила ребенка, повышается уровень пролактина — этот гормон понижает либидо. Именно этим физиологическим механизмом объясняются проблемы с половой жизнью, которые иногда бывают у супругов после рождения детей.
На либидо влияет масса индивидуальных особенностей, однако есть и четко прослеживаемые закономерности — обусловленные, например, климатом, обменом веществ, ростом, весом и прочими параметрами.
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