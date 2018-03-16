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Раннее половое созревание связано с развитием ожирения у женщин - ученые

Пятница, 16 Марта 2018 15:16
Раннее половое созревание связано с развитием ожирения у женщин - ученые Фото из открытых источников

Ученые из Великобритании доказали, что женщины, пережившие раннее половое созревание, часто становятся жертвами ожирения. Пока что не совсем ясно, в чем кроются причины этой корреляции, но она определенно есть — пишет сайт actualnews.org

 

По данным которого, соответствующее исследование было осуществлено сотрудниками расположенного в Лондоне Имперского колледжа — они проанализировали данные ста восьмидесяти тысяч женщин. Ученые сопоставили информацию об индексе массы тела с возрастом полового созревания и подтвердили, что связь, о которой идет речь, имеет место быть.

 

Исследователи, кроме того, изучили образцы ДНК женщин, обнаружив в итоге сто двадцать два фактора, которые могут быть причиной раннего полового созревания. Вот только неизвестно, при чем тут ожирение.

 

Некоторые "специалисты" предполагают, что девушки, у которых возраст менархе наступил слишком рано, просто "заедают" свой постоянный стресс, поэтому и набирают лишний вес. Теория, безусловно, сомнительная со всех сторон.

 

Стоит отметить, что в современном мире возраст полового созревания наступает все раньше — этому способствует, например, высококалорийная диета.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости Половое созревание

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