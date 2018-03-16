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Искусственный интеллект может диагностировать рак мозга

Пятница, 16 Марта 2018 13:00
Искусственный интеллект может диагностировать рак мозга Фото из открытых источников

Ученые из Германии разработали программный алгоритм, который может диагностировать рак мозга с довольно высокой эффективностью, даже если речь идет о самых сложных для диагностики случаях. Материал, посвященный очередному достижению искусственного интеллекта, появился в издании Nature.

 

Специалисты обучили нейронную сеть при помощи огромного количества материалов о раке мозга, и, соответственно, в итоге получили алгоритм, способный определять характерные для данного заболевания паттерны даже в самых сложных входных данных.

 

"Рак мозга бывает чрезвычайно сложным для выявления, поэтому использование подобных систем может спасти значительное количество жизней. Дело в том, что даже самые квалифицированные доктора не всегда могут распознать опухоль, которая, кстати говоря, может принимать сотни разных состояний", — рассказывают авторы разработки.

 

Обучив ИИ на нескольких тысячах результатов обследований, ученые "скормили" алгоритму данные о тысяче пациентов, у которых подозревали рак мозга. Алгоритм не только подтвердил уже поставленные диагнозы, но и выявил новых носителей опухоли головного мозга.

 

В общем, приближенные к ИИ алгоритмы, которые становятся все более продвинутыми с каждым днем, меняют, как видим, многие отрасли, в том числе и медицину.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости Искусственный интеллект

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