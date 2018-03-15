Ученые рассказали, почему дома нужно ходить голышом

Если вы до сих пор не ходите по дому исключительно без одежды — говорят ученые из Соединенных Штатов Америки, то в целом даже и не ясно, как ваши половые органы до сих пор не отвалились. Ведь отсутствие нижнего белья — это, по словам экспертов, ключевой фактор интимного здоровья.
"Если постоянно ходить в трусах, то в мочевыводящих путях появляются ужасные бактерии, интенсивно разрушающие ваше здоровье в целом и интимное здоровье в частности. В общем, вы поняли — никакого белья. По крайней мере — дома", — говорят авторитетные в соответствующих вопросах специалисты.
Исследования показывают, что большая часть современно нижнего белья изготовлена из синтетических материалов, которые представляют собой идеальную среду для развития патогенных бактерий. Белье из хлопка, кстати говоря, в этом плане ничем не лучше — в нем точно так же заводятся ужасные бактерии, наводящие ужас на ваши половые органы одним только фактом своего существования.
Отказ от белья, как добавляют американские ученые, особенно необходим беременным женщинам — они подвергаются особенно высокому риску развития опасных воспалительных заболеваний половых органов.
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