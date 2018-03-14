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Медики рассказали всем, как быстро уснуть

Среда, 14 Марта 2018 11:47
Медики рассказали всем, как быстро уснуть Фото из открытых источников

Для того, чтобы максимально быстро погрузиться в сон, столь необходимый человеческому организму для нормального функционирования, вовсе необязательно считать овечек или заниматься другой подобной ерундой — говорят медики, представившие эффективные и простые способы быстро уснуть.

 

Многие люди привыкли бороться с бессонницей весьма радикально — например, при помощи снотворного. Это, как отмечают специалисты, путь, который не ведет ни к чему хорошему — у снотворного гораздо больше подводных камней, чем положительных эффектов.

 

Прежде чем погружаться в глубокий и здоровый сон, для начала проветрите помещение, в котором собираетесь спать. Температура, в частности, должна быть не выше, чем двадцать градусов Цельсия.

 

Затем выключите всю электронику. Компьютеры, смартфоны, телевизоры — даже и не подходите ко всему этому уже за час до сна.

 

Когда вы уже переместились в кровать, попробуйте дышать по формуле "4-7-8", то есть, считайте до четырех, делая вдох носом, затем задерживайте дыхание, считая до семи, ну и выдыхайте, считая при этом до восьми. Повторив этот цикл несколько раз, вы уснете с очень высокой вероятностью.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости Сон

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