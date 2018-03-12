Ученые считают, что депрессией и стрессом можно заразиться

Фото из открытых источников

Депрессию следует относить к психическим расстройствам, которые могут передаваться от одного человека к другому — заявляют канадские исследователи, отмечающие, что то же самое справедливо и для стресса.

"Вы можете "заразиться" депрессией от уже подверженного этому заболеванию человека, если, конечно, общаетесь с ним достаточно продолжительное время. И депрессия, как необходимо добавить, является гораздо более комплексной и опасной проблемой, чем принято полагать. Это расстройство, в частности, воздействует на биохимические процессы мозга, в результате чего последний необратимо меняет свою структуру", — говорят сотрудники Института мозга Хоччисса, существующего при Университете Калгари.

Исследователи выяснили, что все опасности депрессии в той или иной форме присутствуют и у стресса. Он, например, не менее "заразен", плюс, стресс тоже способен менять биохимию мыслительного органа.

Что же делать? Очевидно же — оградить себя от общения с депрессивными и подверженными стрессу людьми. Это правило, кстати говоря, и так известно людям, которые заботятся о своем ментальном здоровье, так что ученые, как это часто бывает, на самом деле не открыли ничего хоть сколько-нибудь нового.