Офсетный контракт правительства Москвы поможет всем регионам России

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Правительство столицы России заключило офсетный контракт с компанией "Биокад", который позволит Москве и другим регионам страны сэкономить на закупке лекарственных средств. Такой информацией с журналистами поделился Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов, сообщает портал “Губерния новая”.

Как отметил министр, снижение стартовой цены составило более 50 процентов. В результате этого, все субъекты РФ, включая столицу, смогут сэкономить немалые средства, так как после начала производства цена на эти препараты будет установлена на уровне стартовой для всех, в соответствии с порядком определения цен для размещения заказов.

По словам Ефимова, это можно рассматривать, как инвестиции в экономику всех субъектов сразу, поскольку высвобожденные таким образом денежные средства могут быть направлены регионами на другие важные задачи. Он также добавил, что гибкость офсета позволяет приобретать на сумму контракта лекарственные средства, в которых город нуждается больше в конкретный момент.