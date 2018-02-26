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Александра Гонт: что поможет выглядеть моложе на несколько лет

Понедельник, 26 Февраля 2018 16:32
Александра Гонт: что поможет выглядеть моложе на несколько лет Фото из открытых источников

Вопрос сохранения молодости никогда не потеряет своей актуальности для человечества. Пока средство Макрополуса не открыли, воспользуйтесь несколькими советами, чтобы помочь коже справляться со своими функциями и выглядеть моложе на несколько лет.

 

Важное место в ежедневном уходе за кожей отдается ее увлажнению и защите. Но, прежде всего, нужно знать правила очищения поверхности кожи от загрязнений окружающей среды, кожного жира и макияжа. Если пропустить этот этап, то последующие процедуры могут не то что не помочь, а даже навредить. Жирный крем без предварительной подготовки может просто не проникнуть в кожу, а остаться на поверхности и превратиться в прекрасную среду для развития микробов.  А остатки макияжа могут спровоцировать раздражение или аллергию.

 

Выбор очищающего средства – первый шаг к чистой и красивой коже

 

При выборе очищающего средства первое, на что вы должны ориентироваться, это ваш тип кожи. Ни советы подруг, ни навязчивая реклама, ни желание сэкономить и взять что-то по акции не должно быть руководством к действию.

 

Первый и самый главный этап– это демакияж и очищение. Для снятия макияжа с глаз лучше использовать двухфазный специальный ремувер или мицеллярную воду. Они не содержат вредных химических веществ и обладают уникальным составом, способным бережно растворять косметику без использования воды. Водостойкая тушь удаляется только такими средствами, достаточно иметь под рукой ватные диски. Рекомендую на несколько секунд приложить умеренно смоченный в средстве ватный спонж к глазу и затем аккуратно удалить мэйкап. Двигаться стоит от переносицы к наружному краю века и наоборот от наружного к внутреннему, добиваясь аккуратного растворения макияжа без перерастягивания кожи век. Ни в коем случае нельзя интенсивно тереть глаза.

 

Затем необходимо более тщательно очистить кожу. Если вы – обладатель жирной или комбинированной кожи, то вам нужны мылкие пенящиеся средства, смываемые водой. Это могут быть гели, пенки, муссы и даже специальное косметическое мыло, столь любимое японцами и корейцами (не путать с туалетным для мытья рук). Если у вас тонкая, сухая или чувствительная кожа, то необходимо приобрести очищающее молочко для деликатного очищения без применения воды. На этом этап очищения не заканчивается.

 

Далее воспользуйтесь лосьоном или тоником (что, в принципе, одно и тоже) все зависит от фантазии производителя. Этот этап необходим, но сам по себе лосьон или тоник не являются очищающими средствами и не могут нейтрализовать загрязнения. Основная задача лосьонов – завершить процесс устранения загрязнений, уменьшить жесткость воды (если она использовалась) и восстановить кислотную среду кожи, подготовив ее тем самым к нанесению последующих средств.

 

Далее следует этап насыщения. С этим легко справляются современные сыворотки, гидрогелевые текстуры которых максимально насыщены активными ингредиентами для пропитывания всех слоев эпидермиса. Они не содержат защищающих кожу жировых компонентов, поэтому если после сыворотки не нанести крем, кожу может даже стянуть. Подбирать сыворотку нужно так же с учетом типа кожи, возраста и решаемой проблемы. Раньше сыворотки были в арсенале только профессиональных косметологов, и для того чтобы «затолкать» сыворотку в кожу, применялись процедуры, стимулирующие проникновение активных компонентов в кожу, от массажа до физиотерапии. Благодаря современным технологиям микросфер и мелкому дроблению частиц, даже в домашних условиях можно подкормить все слои кожи необходимыми для нормальной жизнедеятельности компонентами.

 

Кремы: глубокое питание кожи

 

Питание кожи – необходимый элемент сохранения молодости. Лучше всего с этой задачей справится правильно подобранный по возрасту и типу кожи крем. Без него лицо не сможет сохранить свою молодость надолго. Кожа станет сухой, увядшей, а морщины появятся на ней при первой же возможности.

 

Прежде чем применить крем, погрейте его в руках. В арсенале уважающей себя женщины должен быть более легкий по текстуре дневной крем и более насыщенный – ночной. Крем следует наносить за 1-1,5 часа до сна, или за 30-40 минут до выхода из помещения на улицу.  И здесь не стоит забегать вперед и «кормить» раньше времени и так справляющуюся со своими функциями кожу. То, что хорошо для зрелой кожи, не подойдёт 25-летним девушкам и может привести к блеску, жирности и раздражению кожи.  Не забывайте про специальный уход для век! С 20-летнего возраста это могут быть увлажняющие гели, а особенно при склонности к отекам. А вот после 35 лет это должен быть хороший крем для век, не только увлажняющий и защищающий кожу, но и противодействующий образованию морщин.  Внимательно читайте состав и рекомендации на упаковке, по возможности советуйтесь со специалистом.

 

Пилинг и скрабирование

 

Чтобы глубоко очистить кожу, пару раз в неделю рекомендуется использовать скрабы. Они удаляют омертвевшие частички эпидермиса вместе с загрязнениями и раскрывают поры для лучшего воздействия последующих уходовых средств.

 

После скраба или пилинга рекомендуется сделать маску по типу кожи – благо их сейчас огромное количество. Для жирной кожи больше подойдут маски на основе белой глины. Для сухой и чувствительной – кремовые или из нетканого материала, пропитанные увлажняющими компонентами. Весь этот нехитрый уход позволит отшелушить ороговевшие клетки, расправить морщинки, уменьшить отечность и придать сияние коже – а это и есть основные признаки молодой кожи!

 

Ну и, конечно, завершающий омолаживающий штрих – макияж и стробинг

 

Чудесные современные средства для макияжа способны творить чудеса в умелых руках!  Нежнейшие тональные кремы с различными текстурами будут служить прекрасной «одеждой» для любой кожи.  Поверх тонального крема можно прорисовать более молодое лицо, замаскировав признаки усталости.   Стробинг давно завоевал мир – любая девушка может овладеть искусством высветления с помощью хайлайтера выступающих мест, которые хотелось бы сделать более заметными – скулы, спинка носа, надбровные дуги и наоборот, затемнения тех зон лица, которые хотелось бы истончить – щеки, боковые части носа, линия роста волос, подбородок. Игра света и тени часто могут нас как омолодить, так и состарить. Так что экспериментируйте под руководством опытных косметологов и визажистов, сейчас это доступно не только жителям больших городов, но и, благодаря соцсетям и визуальным сервисам, практически всем, достаточно найти своего гуру в интернете. Претворяйте знания в жизнь, и результат не замедлит сказаться – ваша кожа будет сиять здоровьем и красотой долгие годы!  

 

Александра Гонт, врач-дерматолог, косметолог, специалист по контурной пластике и медицинской эстетике. 

Бьюти-эксперт по уходу за кожей бренда "Артистри", эксперт-косметолог в передачах на телевидении и радио.

Главный врач Центра инновационных технологий омоложения «Моя эстетика Dr.Gont», Москва.

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Волкова Алена Опубликовано в Здоровье   Теги Новости возраст

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