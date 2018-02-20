Профилактика рака: Ученые рассказали, как защитить себя от болезни

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О том, что риск возникновения злокачественных новообразований связан с особенностями питания — известно уже давно. Однако теперь ученые разработали конкретные рекомендации, которые помогут минимизировать вероятность рака — пишет информационный ресурс politexpert.net

Оказалось, в частности, что вероятность развития отдельных форм рака можно уменьшить, если снизить потребление серина и глицина. Эти вещества, по словам исследователей из Шотландии, провоцируют рак кишечника, а также разнообразные лимфомы.

Ученые, кроме того, узнали, что вероятность заболеть раком молочной железы можно снизить, если уменьшить объем потребляемой аспарагиновой кислоты. Она, если что, присутствует в составе спаржи, мяса птицы и креветок, а также в мидиях и некоторых других морских продуктах.

Опыты, осуществленные сотрудниками Университета Глазго на грызунах, показали, что пониженный уровень аспарагиновой кислоты не позволяет злокачественным клеткам распространяться по организму с максимальной скоростью.

В будущем, как заключают ученые, будут разработаны полноценные антираковые диеты, серьезно понижающие риск онкологических заболеваний.