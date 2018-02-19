Вероника Скворцова стала сопредседателем Комиссии ВОЗ по неинфекционным заболеваниям

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Всемирная организация здравоохранения обращает внимание на обострившуюся проблему неинфекционных заболеваний в мире. По сведениям ВОЗ, от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета и легочных неинфекционных болезней ежегодно умирают около 40 миллионов человек.

Для немедленной работы по борьбе с НИЗ Всемирная организация по инициативе генерального директора ВОЗ доктора Тедроса Адхана Гебрейесуса приняла решение о создании Независимой комиссии по неинфекционным заболеваниям. 16 февраля министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова избрана сопредседателем Независимой комиссии высокого уровня ВОЗ. По официальной информации, опубликованной на сайте Минздрава РФ, сопредседателями выбраны главы Уругвая Табаре Васкес, Шри-Ланки - Майтрипала Сирисена, Финляндии - Саули Ниинистё, а также бывший Федеральный Министр Пакистана Саньа Ништар.

По мнению генерального директора ВОЗ доктора Тедроса Адхана Гебрейесуса, комиссия должна немедленно приступить к работе и проинформировать о глобальности проблемы и программе по ее решению на конференции ООН в 2018 году. Представитель системы здравоохранения России в Комиссию выбран неслучайно – наша страна вырвалась в мировые лидеры по эффективности борьбы с НИЗ.

Благодаря массовым скрининговым методам диагностики болезни выявляются на ранних стадиях, что обеспечивает более успешное лечение. Так, в стране на 20,6% сократилась смертность от болезней системы кровообращения, выросла продолжительность жизни – за пять лет почти на 2,5 года.

В данное время целью комиссии - подготовка к совещанию высокого уровня по неинфекционным заболеваниям Генеральной Ассамблеи ООН в 2018 году.