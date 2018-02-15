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Диетологи рассказали, какие продукты нужны для "ночи любви"

Четверг, 15 Февраля 2018 14:24
Диетологи рассказали, какие продукты нужны для &quot;ночи любви&quot; Фото из открытых источников

Диетологи из Соединенных Штатов Америки назвали продукты, способные нормализовать даже самую запущенную интимную жизнь. Это, если коротко, продукты, насыщенные витаминами E, C и B, еда с высоким содержанием цинка, а также красное вино.

 

Начнем с красного вина. Оно, по словам членов Американской ассоциации интимного здоровья, содержит так называемые полифенолы — вещества, крайне полезные для нормализации интимной функции. Кроме вина, полифенолы можно обнаружить в ягодах.

 

Заедать вино следует чем-то, в чем много витаминов E и C. Эти витамины, как отмечают американские диетологи, способствуют выработке гормонов, связанных с половой функцией. Не помешает и витамин B — он влияет на работу нервной системы, которая контролирует вообще все функции человеческого организма.

 

Ну и не забывайте про цинк. Он, как выяснили исследователи по итогам комплексных экспериментов, реально повышает либидо.

 

"Заправившись вином, ягодами, лимонами, семенами подсолнечника и говяжьей печенью, вы, вероятно, вряд ли сможете вот так вот сразу проделывать чудеса в постели, особенно если ранее никогда их не проделывали. Поэтому еда — это еще не все", — заключают ученые.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости продукты

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