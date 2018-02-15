Диетологи рассказали, какие продукты нужны для "ночи любви"

Диетологи из Соединенных Штатов Америки назвали продукты, способные нормализовать даже самую запущенную интимную жизнь. Это, если коротко, продукты, насыщенные витаминами E, C и B, еда с высоким содержанием цинка, а также красное вино.
Начнем с красного вина. Оно, по словам членов Американской ассоциации интимного здоровья, содержит так называемые полифенолы — вещества, крайне полезные для нормализации интимной функции. Кроме вина, полифенолы можно обнаружить в ягодах.
Заедать вино следует чем-то, в чем много витаминов E и C. Эти витамины, как отмечают американские диетологи, способствуют выработке гормонов, связанных с половой функцией. Не помешает и витамин B — он влияет на работу нервной системы, которая контролирует вообще все функции человеческого организма.
Ну и не забывайте про цинк. Он, как выяснили исследователи по итогам комплексных экспериментов, реально повышает либидо.
"Заправившись вином, ягодами, лимонами, семенами подсолнечника и говяжьей печенью, вы, вероятно, вряд ли сможете вот так вот сразу проделывать чудеса в постели, особенно если ранее никогда их не проделывали. Поэтому еда — это еще не все", — заключают ученые.
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