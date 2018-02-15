Диетологи рассказали, какие продукты нужны для "ночи любви"

Фото из открытых источников

Диетологи из Соединенных Штатов Америки назвали продукты, способные нормализовать даже самую запущенную интимную жизнь. Это, если коротко, продукты, насыщенные витаминами E, C и B, еда с высоким содержанием цинка, а также красное вино.

Начнем с красного вина. Оно, по словам членов Американской ассоциации интимного здоровья, содержит так называемые полифенолы — вещества, крайне полезные для нормализации интимной функции. Кроме вина, полифенолы можно обнаружить в ягодах.

Заедать вино следует чем-то, в чем много витаминов E и C. Эти витамины, как отмечают американские диетологи, способствуют выработке гормонов, связанных с половой функцией. Не помешает и витамин B — он влияет на работу нервной системы, которая контролирует вообще все функции человеческого организма.

Ну и не забывайте про цинк. Он, как выяснили исследователи по итогам комплексных экспериментов, реально повышает либидо.

"Заправившись вином, ягодами, лимонами, семенами подсолнечника и говяжьей печенью, вы, вероятно, вряд ли сможете вот так вот сразу проделывать чудеса в постели, особенно если ранее никогда их не проделывали. Поэтому еда — это еще не все", — заключают ученые.