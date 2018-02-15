Минздрав РФ включил «трезвые» деревни в стратегию здорового образа жизни

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Для того, чтобы уменьшить смертность от таких распространенных неинфекционных заболеваний, как сердечно-сосудистые, нужно подходить к их профилактике самым комплексным образом — уверены в Министерстве здравоохранения Российской Федерации. Ведомство, в частности, представило новую стратегию ЗОЖ, в которую были включены так называемые "трезвые" деревни и здоровые города.

""Трезвые" деревни — это лишь один из пунктов масштабной программы по популяризации здорового образа жизни. Кроме них, в программу должны войти здоровые города, жесткие правовые нормы в отношении табачной продукции и, в частности, электронных сигарет, ужесточение законов, регулирующих продажу алкоголя, а также пересмотр потребительской корзины в целом. Последнее должно выполняться исходя из принципов здорового питания", — комментируют стратегию здорового образа жизни специалисты Минздрава.

По статистике, основные причины смертности в мире (в том числе и в РФ) — это неинфекционные заболевания.

Среди них, кроме болезней сердечно-сосудистой системы, присутствуют онкологические заболевания, хронические болезни дыхательных органов, а также сахарный диабет. Бороться со всеми этими недугами необходимо в первую очередь популяризацией ЗОЖ — считают специалисты.