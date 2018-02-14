Ученые: В человеческом организме есть источник вечной молодости

Фото из открытых источников

Ученые из Соединенных Штатов Америки исследовали биологический механизм, который лежит в основе способности стволовых клеток репродуктивных органов сохранять вечную молодость, то есть делиться бесконечное количество раз.

Конкретный источник вечной молодости, как отмечают сотрудники Университета Мичигана, был обнаружен пока что исключительно у плодовых мушек, однако ученые не сомневаются в том, что его аналог должен быть и у человеческого организма.

"Иначе и быть не может. Мы точно знаем, что у людей есть аналогичные системы, кодирующие фактическую вечную молодость. Осталось только обнаружить их и активировать, и вот тогда-то проблема старению будет полностью побеждена, а человечество устремится к новым вершинам. Уже сейчас мы можем говорить о том, что стоим на пороге целой новой эры, которая станет возможной благодаря вечной молодости", — говорят авторы масштабного исследования.

Возвращаясь к научной работе ученых из США, стоит отметить, что источник вечной молодости, обнаруженный ими у плодовых мушек, связан с самообновлением стволовых клеток, которые, как удалось установить благодаря экспериментам, происходит в 10-дневном возрасте.