Ученые рассказали, от каких болезней помогает пиво

Пиво — это потенциально опасный алкогольный напиток, который, при этом, состоит из чрезвычайно полезных для здоровья веществ. Так решили американские ученые, исследовавшие свойства одного из компонентов пива — ксантогумола.
Это вещество, как сообщает издание Scientific Reports, содержится в хмеле, который, как все знают, является основой пива. Ксантогумол является отличным средством для борьбы с лишним весом, высоким давлением и сахарным диабетом.
Ученые доказали пользу ксантогумола в результате опытов, которые проводились над лабораторными грызунами. Тестовых мышей посадили на диету с повышенным содержанием жиров — так, по замыслу исследователей, мыши должны были в полной мере прочувствовать вредные эффекты, которые провоцируются "западной диетой".
Части мышей, при этом, давали гидрогенизированные производные ксантогумола. И эти грызуны, как и предполагалось, демонстрировали пониженную резистентность к инсулину, а также подавленную восприимчивость к лептину.
В общем, говоря простым языком, присутствующий в составе пива ксантогумол способствует более быстрому насыщению, которое нивелирует вредные эффекты от жирной еды.
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