Прыщи на лице могут быть указывать на серьезную депрессию

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Покрытое прыщами лицо должно рассматриваться его обладателем как повод обратиться к психиатру, а не к дерматологу — заявляют специалисты по заболеваниям кожи из Великобритании.

Нет, британские дерматологи не решили просто взять, да и переложить свою работу на психиатров, все гораздо интереснее. Оказалось, что прыщи — это такой себе маркер, указывающий на серьезные проблемы с психикой.

"Поймите, что когда ваш организм покрывает свои внешние оболочки угревой сыпью, то он как бы кричит: "Помогите!". И помощь тут нужна в первую очередь мозгу, в котором может таиться воспаленное сознание, из-за которого и страдает весь организм", — говорят эксперты.

Неизвестно, как именно британские дерматологи получили такие выводы, но утверждается, что угревая сыпь — один из признаков мощного депрессивного расстройства. Дескать, если лицо покрывается прыщами, то совсем скоро пациент просто-таки завоет от невероятно сильной депрессии.

Тут, впрочем, есть определенная логика — действительно, как тут не впасть в депрессию, если все лицо в прыщах. Так что, вероятно, британские ученые просто перепутали причину и следствие местами, как это иногда случается.