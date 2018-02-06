Компактные спасатели: бальзамы для губ, без которых не обойтись в русскую зиму

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Защитно-питательный бальзам для – средство первой необходимости в женской косметичке в холодное время года. Защитить нежную кожу от воздействия низких температур и вернуть губам первозданный вид – первоочередная задача любой женщины, стремящейся идеально выглядеть в любой ситуации.

В состав большинства защитных бальзамов входят такие вещества, как пчелиный воск, витамин «Е», экстракты лаванды и мака, а также глицерин и масло карите. Подобный микс позволяет идеально сохранять кожу губ даже в условиях русской зимы и межсезонья. Отличные результаты по защите губ демонстрирует персиковый бальзам EOS Crystal Hibiscus Peach. Большинство брендов, представленных в линейке Beauty Discount Center не только защищают кожу от сухости и шелушения, но и подготавливают её к дальнейшему нанесению помады, а лучшие образцы бальзамов также помогут справиться с мимическими морщинами вокруг губ и добавить им чувственного объёма. Здесь вне конкуренции бальзамы с новозеландским мёдом из мануки и экстрактом папайи Papaya Gold Paw Paw Moisturising Balm, бананово-кокосовый Tony Moly Delight Dalcom Banana Pongdang Lip Balm и гранатовый бальзам Carmex Pomegranate.

Бальзамы для губ выпускаются производителями в различных форматах: тюбики с гелем, баночки с бальзамом или стики наподобие губной помады. Какой вариант выбрать – каждый решает сам для себя, но в целом форма бальзама никак не влияет на его содержание. Типичный пример отличного качества вне зависимости от формы и содержания – тинт-бальзам Yadah Lip Tint Balm Sugar Pink.

Сохранить губы здоровыми и красивыми поможет не только бальзам, но и соблюдение нескольких простых правил:

не стоит облизывать губы и целоваться на морозе,

никогда не отрывайте от шелушащихся губ частички кожи,

если губы потрескались – обеспечьте им круглосуточное увлажнение, однако ни в коем случае не используйте масло. Если под рукой нет бальзама для губ – отлично подойдёт натуральный пчелиный воск.