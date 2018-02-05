В России повысят эффективность медицины

Власти Российской Федерации активно обсуждают инициативу, по итогам которой будет в значительной степени оптимизировано обязательное медстрахование. Соответствующую информацию прокомментировал в беседе с представителями федерального бизнес-агентства "Экономика сегодня" завкафедрой менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.
Предполагается, что реформа обязательного медицинского страхования, перспективы которой обсуждают специалисты Министерства финансов, представители Центрального банка России, а также руководители крупных страховщиков, переложит часть ответственности, которую несет государство за здоровье граждан, на плечи страховых компаний.
В Минфине уверены, что роль страховщиков в этой области могла бы быть и более весомой. Потому что на практике, как отмечают в ведомстве, страховщики только пропускают через себя финансовые потоки.
"Проблемы страхования пока что нельзя назвать сколько-нибудь острыми, поэтому у нас еще есть время для того, чтобы создать оптимальные условия", — говорит эксперт.
Ордов, вместе с тем, отмечает, что российское государство, очевидно, движется в сторону оптимизации медицинской отрасли, что в итоге приведет к массе положительных тенденций.
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