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Медики: Растворимый кофе в автоматах может вызывать рак

Пятница, 02 Февраля 2018 15:02
Медики: Растворимый кофе в автоматах может вызывать рак Фото из открытых источников

Калифорния может стать первым американским штатом, на территории которого будет введена обязательная маркировка для кофейных автоматов, предупреждающая о содержании в растворимом кофе веществ-канцерогенов.

 

Таблички о том, что в растворимом кофе содержатся вещества, способные спровоцировать рак, появятся на калифорнийских кофейных автоматах, само-собой, не просто так — исследования, в рамках которых лабораторных животных кормили акриламидом, то есть обнаруженным в кофе канцерогеном, действительно показали, что это вещество может способствовать образованию злокачественных опухолей.

 

Тут, правда, есть целый ряд тонких аспектов, например, касающихся дозировки. Все дело в том, что животных, над которыми издеваются при подобных экспериментах, кормят какими-то совсем уж космическими дозами тестовых веществ, чтобы уж наверняка доказать, что то или иное вещество является вредным.

 

При обычном же употреблении растворимого кофе, надо очень-очень постараться, чтобы получить сколько-нибудь опасную дозу акриламида. И тем не менее, в результате конкурентных войн, которые устраивают американские владельцы автоматов с напитками, таблички о риске рака все-таки могут появиться на кофейных автоматах. Ну мало ли, кому-то взбредет в голову разобрать автомат и поглощать какой-нибудь кофейный концентрат, добытый из его недр.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости кофе

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