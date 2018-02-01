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Исследование: Мед и авокадо усиливают либидо человека‍

Четверг, 01 Февраля 2018 13:06
Исследование: Мед и авокадо усиливают либидо человека‍ Фото из открытых источников

Если вы питаетесь исключительно авокадо с медом и фиксируете у себя невероятное повышение полового влечения, то тем самым вы лишь подтверждаете истинность выводов, представленных учеными на страницах издания Mirror.

 

Авокадо и мед действительно представляют собой продукты, которые являются природными афродизиаками, способными в значительной степени усиливать либидо.

 

"Мед — это не просто полезный для организма продукт, но еще и средство для увеличения полового желания. Он богат витаминами группы B, а также бором, который способствует синтезу женских половых гормонов, регулирующих интимные желания", — рассказывают эксперты.

 

А что касается авокадо, то оно, кроме улучшения либидо, еще и позволяет организму дольше сохранять молодость, что тоже немаловажно для интимной стороны жизни.

 

Хотите, чтобы авокадо с медом приобретало еще больший эффект? Тогда приправляйте все это базиликом и имбирем — советуют ученые, знающие толк в стимуляции интимных желаний. Можно еще поесть устриц, чтобы уж наверняка. Главное — не переусердствовать, а то мечты о романтическом вечере могут разрушиться под суровым напором выплескивающегося наружу содержимого желудочно-кишечного тракта.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости либидо

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