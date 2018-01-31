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Ученые рассказали, можно ли заниматься любовью после 70

Среда, 31 Января 2018 11:15
Ученые рассказали, можно ли заниматься любовью после 70 Фото из открытых источников

Несмотря на существование огромного количества научных работ, посвященных интимной сфере, интимная сторона жизни пожилых людей продолжает оставаться крайне неизученной. Ученые, попытавшиеся выяснить, есть ли интим после семидесяти, говорят, что ситуация оказалась гораздо более оптимистичной, чем они предполагали.

 

"Принято считать, что пожилых людей вообще ничего не интересует, кроме как сидеть на лавочке у подъезда, стоять в очереди в поликлинику или смотреть телевизор. На постсоветском пространстве, где старики доживают свой век страдая от многочисленных хронических заболеваний, это, безусловно, так и есть, однако в странах, где с медициной все намного лучше, люди, которым за семьдесят, продолжают наслаждаться половой жизнью. Для наших обывателей это звучит дико, но ничего сколько-нибудь странного в этом нет", — говорят эксперты.

 

Да, половой вопрос, что логично, упирается в состояние здоровья в целом, так что бабушкам и дедушкам, у которых "все болит и ничего не действует", конечно же, не до занятий любовью.

 

В общем, задумайтесь о своем здоровье уже сейчас, если не хотите дожить до старости, но не воспользоваться свободным временем, которое, по идее, должно появляться к концу жизни.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости старость

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