Выйти из сумрака: косметологи советуют как избавиться от темных кругов под глазами

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Тёмные круги под глазами – извечная женская проблема с незапамятных времён, причиной которой являются стрессы, переутомления и проблемы со здоровьем, в частности, некорректная работа почек и щитовидной железы. Для того, чтобы избавиться от тёмных кругов, сохранив молодость и красоту кожи лица, следует придерживаться советов профессиональных косметологов Beauty Discount Center.

В первую очередь медики и косметологи советуют соблюдать режим дня, придерживаться здорового питания и следить за собственным здоровьем. Помощь второго эшелона – профессиональная косметика для кожи вокруг глаз, включающая такие компоненты, как ретинол и витамин «А», улучшающие микроциркуляцию и укрепляющие стенки сосудов. Отличные представители семейства подобных кремов – La Biosthetique Douceur Contour и Skin Doctors Eyecircle. Хороший результат также даст косметика для кожи вокруг глаз со светоотражающим эффектом, как например Skincode Essentials Revitalizing Eye Contour Cream. Благотворное воздействие также оказывают экстракт маргаритки, лакрицы, арбутина, витамина С и кофеина, входящие в состав некоторых кремов, таких как Nuxe Nuxellence Eye Contour. Данные вещества замедляют выработку человеческим организмом меланина, который и является основной причиной появления тёмных кругов под глазами.

В домашних условиях для профилактики появления тёмных кругов отлично подойдут умывания холодной водой и массаж кубиками льда из воды, в которой был растворён сок свежего огурца и петрушки. Крайний случай – использование косметики с мерцающими тенями натурального цвета, а также использование тональных косметических средств незначительно темнее естественного цвета кожи. Отличный образец подобных косметических средств – Berrisom G9 Pink Blur Hydrogel Eyepatch.