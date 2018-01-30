Эксперты назвали места для долгой жизни в России

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Жители Москвы и Санкт-Петербурга гораздо чаще, чем обитатели российской провинции, доживают до глубокой старости — заявляют ученые ВШЭ, которые подвели итоги довольно интересного исследования.

Столичные женщины, как выяснилось, в среднем живут на восемь с лишним лет дольше, чем женщины из регионов, а мужчины — на пять лет. Похожая картина и в Санкт-Петербурге, только здесь разрыв несколько меньше (4.3 и 2.6 года для женщин и мужчин).

До 1994 года, как подчеркивают в ВШЭ, средняя продолжительность жизни обитателей больших городов не отличалась от показателей, фиксировавшихся в провинции.

Ученые считают, что наблюдаемая разница может иметь отношение к миграционным потокам. Еще один немаловажный фактор — современные высокотехнологичные медицинские центры, которые есть в Москве и Петербурге. Регионы, несмотря на все достижения в отечественной медицине, все еще довольно сильно уступают центральным городам по качеству и доступности медпомощи.

В общем, людям, ответственным за развитие медицины в Российской Федерации, есть, над чем поработать. Вот такой вывод можно сделать из исследования Высшей школы экономики.