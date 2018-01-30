Вторник 30 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Здоровье» Эксперты назвали места для долгой жизни в России

Эксперты назвали места для долгой жизни в России

Вторник, 30 Января 2018 10:04
Эксперты назвали места для долгой жизни в России Фото из открытых источников

Жители Москвы и Санкт-Петербурга гораздо чаще, чем обитатели российской провинции, доживают до глубокой старости — заявляют ученые ВШЭ, которые подвели итоги довольно интересного исследования.

 

Столичные женщины, как выяснилось, в среднем живут на восемь с лишним лет дольше, чем женщины из регионов, а мужчины — на пять лет. Похожая картина и в Санкт-Петербурге, только здесь разрыв несколько меньше (4.3 и 2.6 года для женщин и мужчин).

 

До 1994 года, как подчеркивают в ВШЭ, средняя продолжительность жизни обитателей больших городов не отличалась от показателей, фиксировавшихся в провинции.

 

Ученые считают, что наблюдаемая разница может иметь отношение к миграционным потокам. Еще один немаловажный фактор — современные высокотехнологичные медицинские центры, которые есть в Москве и Петербурге. Регионы, несмотря на все достижения в отечественной медицине, все еще довольно сильно уступают центральным городам по качеству и доступности медпомощи.

 

В общем, людям, ответственным за развитие медицины в Российской Федерации, есть, над чем поработать. Вот такой вывод можно сделать из исследования Высшей школы экономики.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости продолжительность жизни

Главное за сутки
В РФ признали фактический разрыв отношений с США В РФ признали фактический разрыв отношений с США Тот факт, что Соединенные Штаты Америки включили в так называемый "кремлевский список" практически все высшее руководство Российской Федерации, говорит о том, что в отношениях США и РФ произошел "фактический разрыв"…
США опубликовали «Кремлевский доклад» США опубликовали «Кремлевский доклад» Минфин США представил "кремлевский доклад", пишет ТАСС. В документе содержится 210 имен: 114 крупных чиновников РФ и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов. Так, в "кремлевский список" включили премьер-министра Дмитрия…
Конькобежка Граф отказалась от выступления на ОИ-2018, несмотря на приглашение МОК Конькобежка Граф отказалась от выступления на ОИ-2018, несмотря на приглашение МОК Призер Олимпийских игр российская конькобежка Ольга Граф, получившая приглашение от Международного олимпийского комитета на Олимпиаду-2018, приняла решение отказаться от поездки в Пхенчхан. Причина ее отказа невозможность выступить в командной гонке.…

Читайте также
Ученые: Мастурбация невероятно опасна для здоровья Ученые: Мастурбация невероятно опасна для здоровья Самостоятельное снятие интимного напряжения может быть очень опасным для здоровья и жизни — заявляют ученые, выяснившие, что мастурбация, кроме некоторых положительных эффектов, таит в себе и значительные опасности. "Особенное беспокойство…
Станислав Екимов об аугментационной маммопластике как самой востребованной операции в пластической хирургии Станислав Екимов об аугментационной маммопластике как самой востребованной операции в пластической хирургии Аугментация (увеличение) молочных желёз с помощью имплантатов на сегодняшний день является одной из наиболее часто выполняемых и востребованных операций в пластической хирургии. Для увеличения молочных желёз в пластической хирургии применяются…
Исследование: Неблагодарная работа разрушает здоровье Исследование: Неблагодарная работа разрушает здоровье Люди, которые с головой погружаются в работу, однако не получают за это достойного вознаграждения, становятся жертвами хронического стресса, который в итоге просто разрушает их здоровье. Так считают ученые из Нидерландов,…
Ученые поняли, как сделать алкоголь безопасным Ученые поняли, как сделать алкоголь безопасным Сотрудники расположенного в Чикаго (США) Университета штата Иллинойс поняли, как сделать спиртные напитки относительно безопасными для человеческого организма. Для этого, если что, нужно особым образом воздействовать на сам организм. Речь…
Фото
Фотопутешествие в страну сказок: Невероятная Исландия Фотопутешествие в страну сказок: Невероятная Исландия

Сегодня мы решили сделать подборку изумрудно-зеленых холмов Исландии, перемежающихся лунными ландшаф...

Видео

 

В ДНР представили гибрид мины и «лимонки»

Опрос

Как вы относитесь к запрету МОК на использование спортсменами символики РФ на ОИ?

 

Анекдот дня

- А что, отец, коммунисты в вашем городе есть?

- Кому и Грудинин коммунист.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман
Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что 99,9% современных школьников стремится успешно сдать Единый государственный экзамен. При этом, они хотят не просто сдать его, а набрать более 80 баллов из 100 возможных. Это поможет поступить в институт или университет своей мечты на лучшую специальность. Фактически все…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.