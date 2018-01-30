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Ученые: Жирная еда повышает риск развития рака‍

Вторник, 30 Января 2018 09:41
Ученые: Жирная еда повышает риск развития рака‍ Фото из открытых источников

Пища животного происхождения, насыщенная холестерином, способствует реальному повышению вероятности развития агрессивных злокачественных образований — заявляют ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, выяснившие, что жирная еда увеличивает скорость роста раковых опухолей в сотню раз.

 

Американские исследователи доказывают свои выводы результатами научной работы, в рамках которой соответствующее предположение было подтверждено опытами на лабораторных грызунах.

 

"Мы использовали генетически модифицированных мышей, у которых была изменена последовательность генов, ответственная за кодирование белка Lpcat3. Этот фермент осуществляет синтез фосфолипидов — веществ, из которых образована клеточная мембрана. То есть, отключив Lpcat3, мы в значительной степени повысили объем холестерина, что привело к интенсификации процесса деления стволовых клеток в кишечнике", — говорят авторы исследования.

 

Ученые отмечают, что стволовые клетки с мутациями, инициирующие бесконтрольный процесс деления, и являются ключевой причиной рака. То есть холестерин, связанный с быстрым ростом таких клеток, действительно вызывает рак.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости жирная пища

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