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Психологи выяснили, как устранить интернет-зависимость

Понедельник, 29 Января 2018 09:42
Психологи выяснили, как устранить интернет-зависимость Фото из открытых источников

Интернет-зависимость, которая по словам авторитетных психологов является гораздо более серьезной проблемой, чем принято считать, представляет собой медико-социальную проблему, которую ни в коем случае нельзя оставлять без внимания.

 

В общем, интернет-зависимость нужно лечить. И ключевое лекарство здесь — это самодисциплина. То есть подверженным зависимости от Сети людям, как отмечают специалисты, следует строго контролировать время, которое они выделяют для интернет-серфинга.

 

"Необходимо отделять время, которое вы проводите в Интернете по работе, от времени, на протяжении которого вы сидите в Сети без каких-либо определенных целей. Потому что второй вариант — это и есть самое яркое проявление зависимости от Интернета", — рассказывают специалисты.

 

Особенную опасность интернет-зависимость представляет собой для детей. Несовершеннолетние попадают в любую зависимость еще проще, чем взрослые, и Интернет здесь не исключение.

 

"Официальной статистики о распространенности интернет-зависимости среди населения все еще нет, однако мы полагаем, что чему-то подобному подвержены десять процентов людей. То есть, проблема, как видно, более, чем распространенная", — заключают эксперты.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости Интернетзависимость

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