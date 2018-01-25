Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты

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Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование позволит использовать передовые разработки и всегда решать текущие задачи.

Похудение и процедуры с лазерным лучом

Большой популярностью у пациентов пользуются комплексные и специализированные предложения для снижения веса и регулирования обмена веществ в организме человека. К услугам пациентов предлагается:

миостимуляция;

прессотерапия;

массажные программы - ручной и аппаратный массаж;

липолиз с помощью инъекций;

восстановительные диетологические программы.

Все эти процедуры проводятся под наблюдением специалистов и рассчитываются для конкретного пациента. Универсальная по применению технологий и направлениям Клиника Силуэт, предлагает быстрое и эффективное удаление рубцов, папиллом, шрамов. Косметологическая процедура проводится с помощью лазерного высокоточного оборудования.