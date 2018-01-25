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Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты

Четверг, 25 Января 2018 18:30
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Фото из открытых источников

Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование позволит использовать передовые разработки и всегда решать текущие задачи.

 

Похудение и процедуры с лазерным лучом

 

Большой популярностью у пациентов пользуются комплексные и специализированные предложения для снижения веса и регулирования обмена веществ в организме человека. К услугам пациентов предлагается:

 

  • миостимуляция;
  • прессотерапия;
  • массажные программы - ручной и аппаратный массаж;
  • липолиз с помощью инъекций;
  • восстановительные диетологические программы.

 

Все эти процедуры проводятся под наблюдением специалистов и рассчитываются для конкретного пациента. Универсальная по применению технологий и направлениям Клиника Силуэт, предлагает быстрое и эффективное удаление рубцов, папиллом, шрамов. Косметологическая процедура проводится с помощью лазерного высокоточного оборудования.

 

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Волкова Алена Опубликовано в Здоровье   Теги Новости здоровье Косметология

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