Исследование: Неблагодарная работа разрушает здоровье

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Люди, которые с головой погружаются в работу, однако не получают за это достойного вознаграждения, становятся жертвами хронического стресса, который в итоге просто разрушает их здоровье. Так считают ученые из Нидерландов, опубликовавшие соответствующие выводы в издании Psychoneuroendocrinology.

Сотрудники Эйндховенского технологического университета исследовали биологические образцы ста семидесяти двух волонтеров, отобранных среди работников с разной степенью энтузиазма. То есть, среди участников эксперимента были как трудоголики, так и люди, спокойно относящиеся к выполнению своих рабочих обязанностей.

Предсказуемо выяснилось, что в образцах людей, которые полностью отдают себя работе, было зафиксировано повышенное содержание кортизола — "гормона стресса".

А особенно печальная картина наблюдалась у работников, которые, что называется, вкалывают, однако не получают за это благодарности ни в каком виде.

"Выброс кортизола происходит в ситуациях, когда идет выбор между жизнью и смертью. То есть это весьма мощная штука, которая может помочь при реальном краткосрочном стрессе, однако разрушает организм, если речь идет о хроническом стрессе", — отмечают ученые.