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В Минздраве решили не лечить психически больных и наркоманов от ВИЧ

Четверг, 18 Января 2018 11:09
В Минздраве решили не лечить психически больных и наркоманов от ВИЧ Фото из открытых источников

Тяжелейшая ситуация с ВИЧ-инфекцией, сложившаяся в Российской Федерации, требует от властей самых решительных решений. И такие решения действительно принимаются, однако выглядят они весьма странно — например, в клинических рекомендациях по лечению ВИЧ, которые распространяет Минздрав, содержится пункт о том, что людям с психическими заболеваниями, а также пациентам с тяжелыми формами наркотической зависимости, не стоит выдавать препараты для лечения ВИЧ.

 

Пусть, дескать, молятся вприсядку и уповают на божью милость, а дорогостоящие и дефицитные лекарства, которых и так на всех не хватает, им не положены.

 

В рекомендациях Минздрава, в частности, говорится, что антиретровирусные препараты стоит назначать указанным категориям пациентов с ВИЧ-инфекцией лишь в тех случаях, когда они выздоровеют. Так как в обратном случае психически больные и наркозависимые пациенты вряд ли будут пить лекарства регулярно. Л — логика.

 

В случаях, если "проблемные" пациенты вдруг выздоровеют (что можно называть выздоровлением при хронических психических болезнях, при этом, не уточняется), АРВ-терапию им можно и выдать — добавляют авторы рекомендаций Минздрава по лечению ВИЧ.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости ВИЧ

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