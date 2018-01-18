В Минздраве решили не лечить психически больных и наркоманов от ВИЧ

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Тяжелейшая ситуация с ВИЧ-инфекцией, сложившаяся в Российской Федерации, требует от властей самых решительных решений. И такие решения действительно принимаются, однако выглядят они весьма странно — например, в клинических рекомендациях по лечению ВИЧ, которые распространяет Минздрав, содержится пункт о том, что людям с психическими заболеваниями, а также пациентам с тяжелыми формами наркотической зависимости, не стоит выдавать препараты для лечения ВИЧ.

Пусть, дескать, молятся вприсядку и уповают на божью милость, а дорогостоящие и дефицитные лекарства, которых и так на всех не хватает, им не положены.

В рекомендациях Минздрава, в частности, говорится, что антиретровирусные препараты стоит назначать указанным категориям пациентов с ВИЧ-инфекцией лишь в тех случаях, когда они выздоровеют. Так как в обратном случае психически больные и наркозависимые пациенты вряд ли будут пить лекарства регулярно. Л — логика.

В случаях, если "проблемные" пациенты вдруг выздоровеют (что можно называть выздоровлением при хронических психических болезнях, при этом, не уточняется), АРВ-терапию им можно и выдать — добавляют авторы рекомендаций Минздрава по лечению ВИЧ.