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АСНА прокомментировала итоги 2017 года и дала прогноз развития российской фармакологической отрасли на 2018 год

Среда, 17 Января 2018 12:17
АСНА прокомментировала итоги 2017 года и дала прогноз развития российской фармакологической отрасли на 2018 год Фото из открытых источников

Ассоциация независимых аптек (АСНА), объединяющая более 7500 аптек на территории России, Казахстана, Республики Беларусь и Кыргызстана, подвела итоги прошедшего года и обозначила перспективы фармакологической отрасли России и стран СНГ на 2018 год.

 

По мнению экспертов АСНА, одним из ключевых трендов сезона-2017 стало законодательно регулируемое введение функции бронирования лекарств в интернете. Согласно прогнозам Ассоциации независимых аптек, в 2018 году посредством интернет-бронирования будет реализовываться от 3% до 5% от всего объёма отечественного рынка лекарств. Интернет-заказы будут в основном востребованы у молодых людей до 36 лет, проживающих в крупных мегаполисах, насчитывающих не менее 1 млн. жителей. Популярностью будут пользоваться также заказы лекарств через индивидуальные цифровые терминалы, которыми в настоящее время оснащены уже порядка 2000 аптек АСНА.

 

Рост цен на наиболее популярные в широких массах лекарства, предназначенные для наиболее уязвимых в социальном плане потребителей, в прошлом году примерно в три раза обогнал инфляционные показатели. На 7,6% также выросли цены на медикаменты, оставшиеся за скобками социального перечня. Незначительно выросла цена на самые дешёвые лекарства (не более 50 руб.) – ценовой скачок ограничился 1,8%. По прогнозам АСНА, процесс подорожания лекарств может замедлиться в связи с заметным укреплением курса национальной валюты и набором оборотов программой  импортозамещения.

 

В 2017 году средняя стоимость оригинального зарубежного лекарства была равна 362 рублям. Отечественные аналоги обошлись бы потребителю дешевле – в среднем, 111 рублей. Также следует отметить, что в топ-20 наиболее популярных у отечественных покупателей лекарств входит продукция лишь шести российских производителей. При этом небольшой рост в 1,2% доли российских лекарств на отечественном рынке позволяет экспертам делать позитивные прогнозы на 2018 год. Так, в 2018 году, по данным АСНА, подорожание лекарственных средств не должно превысить 3-4%. При этом доля лекарств российского производства в аптеках России и стран СНГ составит не менее 80%.

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Волкова Алена Опубликовано в Здоровье   Теги Новости здоровье

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