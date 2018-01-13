Росздравнадзор заявил о запрете применения опасной для жизни модели коронарных стентов

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Приказ № 9572 о приостановлении применения медицинского изделия «Стенты коронарные баллонорасширяемые «СИНУС» производства ООО «Ангиолайн интервеншионал девайс», Россия, модель «МО – Sinus 3,0*23 мм» был издан Росздравнадзором 7 ноября 2017 года на основании заключения ФГБУ «ВНИИИМТ» из-за возникшей угрозы здоровью и жизни людей.

Стало известно, что при проведении операции в одной из клиник умер пациент: причина – использование стента этого производителя. Сейчас продолжаются проверки по факту произошедшего.

Михаил Мурашко, глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, подписал письмо, адресованное руководителям органов здравоохранения, медицинских организаций и субъектов распространения медизделий.

В нем сообщается о временном запрете использования коронарных стентов «СИНУС» производства ООО «Ангиолайн интервеншионал девайс», так как их применение во время операции способно привести к непредсказуемым результатам. Есть информация о наличии указанных изделий на складах некоторых медицинских учреждений.

Источник: http://lekoboz.ru/news/roszdravnadzor-preduprezhdaet-ob-opasnoj-dlya-zhizni-modeli-koronarnykh-stentov