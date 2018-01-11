Ученые: Курильщиками чаще становятся после первой сигареты

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Люди, решившие выкурить сигарету просто из любопытства, рискуют стать заядлыми курильщиками — говорят британские ученые из расположенного в Лондоне университета Королевы Марии, отмечая, что первая выкуренная сигарета становится началом никотиновой зависимости в шестидесяти или даже семидесяти процентах случаев.

"Изучая всевозможные зависимости, в том числе и никотиновую, следует особенно тщательно фокусироваться на периоде, когда первые эксперименты перерастают в физическую необходимость. Наши исследования показывают, что первая же выкуренная сигарета становится началом зависимости гораздо чаще, чем принято полагать. То есть, если мы говорим о профилактике табачной зависимости, то нужно уделять самые серьезные усилия именно предотвращению первичного курения", — рассказывает ведущий автор научной работы, Питер Хайек.

Курение, как отмечают медики, является одной их основных причин преждевременной смертности — каждый год из-за табакокурения умирает как минимум шесть миллионов человек.

Природа никотиновой зависимости, при этом, по-прежнему является довольно слабоизученной — некоторые специалисты считают, что в ее основе исключительно психологические факторы, другие же уверены, что корни зависимости все-таки физиологические.