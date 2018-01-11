Женщины имеют больше шансов пережить угрожающую жизни ситуацию‍

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Женский организм является более устойчивым к стрессовым факторам, чем мужской — говорят исследователи из Университета Южной Дании, отмечая, что женщины с более высокой вероятностью переживают ситуации, угрожающие жизни.

"Мы проанализировали целый массив исторических данных и лишь еще в большей степени утвердились в своих предположениях. Когда речь заходит об эпидемиях, голоде или чем-то подобном, то у женского пола есть определенные преимущества, обусловленные биологическими аспектами", — рассказывают ученые.

По словам которых, накануне голода в Ирландии, который бушевал с 1845 по 1849 год, средняя продолжительность мужчин и женщин была примерно одинаковой и составляла тридцать восемь лет. Но когда начался масштабный голод, спровоцированный неурожаем картофеля, то средняя продолжительность жизни мужчин упала до 18.17 года, а женщин — до 22.4.

Подобная ситуация отмечалась в Швеции в семидесятых годах восемнадцатого века и в Исландии в девятнадцатом веке.

"Когда начинается какое-то бедствие, для которого характерна очень высокая смертность, женщины живут дольше. Возможное объяснение этого факта — гормональные особенности женского организма, благодаря которым у женщин более эффективно работает иммунная система", — заключают ученые.