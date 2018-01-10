Плотоядные бактерии убили 55-летнюю пациентку за три недели

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О жутком случае заражения плотоядными бактериями пишет британский таблоид The Sun, по данным которого, пятидесятипятилетняя женщина по имени Жанетта Леблан подхватила страшную бактериальную инфекцию после того, как съела пару дюжин сырых устриц.

Женщина купила устриц на рынке в Техасе и съев их, почувствовала недомогание примерно через сорок восемь часов. Среди основных симптомов присутствовали, в частности, диарея, лихорадка, тошнота и озноб. Типичные, в общем-то, симптомы для отравления, однако в данном случае виновником недомогания оказался вибриоз — коварное инфекционное заболевание.

"Жанетта вела неравный бой с болезнью на протяжении трех недель, однако вибриоз в конце концов победил — пациентка буквально сгнила заживо. Зрелище, конечно, жуткое. Особенно тревожно, что это заболевание трудно диагностировать на начальных стадиях", — рассказывают медики.

По словам специалистов, сезонные вспышки вибриоза — не редкость для США, где это заболевание часто фиксируется в период с мая по октябрь. Для того, чтобы не повторить судьбу Жанетты Леблан, не следует есть сырые или подвергнутые недостаточной термической обработке морепродукты.