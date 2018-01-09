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Употребление энергетиков может превращать подростков в наркозависимых

Вторник, 09 Января 2018 12:23
Употребление энергетиков может превращать подростков в наркозависимых Фото из открытых источников

Подростки, которые регулярно употребляют всевозможные энергетические напитки, находятся на пути к приобретению тяжелых форм наркозависимости — утверждает Джейми Оливер, известный британский повар.

 

По словам Оливера, единственный способ уберечь детей от спровоцированной тонизирующими напитками наркотической зависимости — ограничить продажу энергетиков лицам, не достигшим шестнадцати лет.

 

"Исследования показывают, что около шестидесяти процентов подростков употребляют энергетики практически каждый день. В некоторых случаях на такие напитки подсаживаются даже дети, которым нет еще и десяти лет. Это очень и очень тревожное явление, потому что тяжелые формы наркомании часто начинаются именно с энергетических напитков", — говорит специалист.

 

Ученые подтверждают, что энергетики не очень-то совместимы с подрастающим организмом. Тонизирующие напитки вредят и взрослым, а попадая в детский организм провоцируют вред, который носит еще более выраженный характер.

 

"Сбои в сердечной активности, скачки артериального давления, нарушения координации движений, бессвязная речь, гиперактивность, а также многие другие негативные эффекты — вот последствия от употребления энергетиков детьми", — добавляет эксперт.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости энергетики

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