Употребление энергетиков может превращать подростков в наркозависимых

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Подростки, которые регулярно употребляют всевозможные энергетические напитки, находятся на пути к приобретению тяжелых форм наркозависимости — утверждает Джейми Оливер, известный британский повар.

По словам Оливера, единственный способ уберечь детей от спровоцированной тонизирующими напитками наркотической зависимости — ограничить продажу энергетиков лицам, не достигшим шестнадцати лет.

"Исследования показывают, что около шестидесяти процентов подростков употребляют энергетики практически каждый день. В некоторых случаях на такие напитки подсаживаются даже дети, которым нет еще и десяти лет. Это очень и очень тревожное явление, потому что тяжелые формы наркомании часто начинаются именно с энергетических напитков", — говорит специалист.

Ученые подтверждают, что энергетики не очень-то совместимы с подрастающим организмом. Тонизирующие напитки вредят и взрослым, а попадая в детский организм провоцируют вред, который носит еще более выраженный характер.

"Сбои в сердечной активности, скачки артериального давления, нарушения координации движений, бессвязная речь, гиперактивность, а также многие другие негативные эффекты — вот последствия от употребления энергетиков детьми", — добавляет эксперт.