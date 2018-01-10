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Учёные раскрыли секрет вечной молодости

Вторник, 09 Января 2018 11:48
Учёные раскрыли секрет вечной молодости Фото из открытых источников

Ключ к вечной молодости является гораздо более простым, чем предполагается — заявляют ученые из Соединенных Штатов Америки, по словам которых, желающим обрести ту самую вечную молодость необходимо сконцентрироваться на здоровье своего сердца.

 

А это, по словам тех же ученых, проще, чем кажется. Для того, чтобы поддерживать здоровье сердца, нужно регулярно выполнять довольно несложные физические упражнения.

 

"Курс упражнений основан на дыхательной гимнастике, которая выполняется на протяжении тридцати минут. Упражнения подобраны так, чтобы чередовать пиковый уровень сердечных сокращений с периодами отдыха. Как результате — активность сердца становится намного более оптимизированной, а сам важнейший орган, соответственно, изнашивается в меньшей степени", — рассказывают сотрудники Юго-Западного медицинского центра Университета Техаса.

 

Эффективность предложенной учеными методики подтверждена итогами исследования, которое осуществлялось на протяжении двух лет. У участников исследования, как отмечают его авторы, удалось в значительной степени снизить возрастные негативные особенности износа сердечно-сосудистой системы.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости сердце

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