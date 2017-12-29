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Правительство выделит почти 8 млрд рублей на создание фельдшерско-акушерских пунктов в небольших поселениях

Пятница, 29 Декабря 2017 12:02
Правительство выделит почти 8 млрд рублей на создание фельдшерско-акушерских пунктов в небольших поселениях Фото из открытых источников

Среди поручений на следующий год, которые сегодня направил правительству президент Российской Федерации Владимир Путин, есть документ, по условиям которого власти должны будут выделить дополнительные средства в объеме почти восьми миллиардов рублей на создание ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов) и амбулаторий в небольших поселениях.

 

Дополнительные средства, кроме того, будут направлены на закупку лекарств и оборудования для больных, которые нуждаются в медицинском уходе на дому.

 

Соответствующее поручение президента было опубликовано на сайте Кремля сегодня, однако поводом для него стала большая пресс-конференция с президентом РФ, которая состоялась еще четырнадцатого декабря.

 

Путин поставил перед Кабинетом министров и губернаторами задачу создать амбулатории и ФАПы в населенных пунктах, где проживает от ста до двух тысяч человек. А для оказания медицинских услуг жителям населенных пунктов с численностью населения менее ста человек должны быть созданы мобильные медкомплексы. На соответствующие цели в наступающем году будет выделено 3.6 миллиарда рублей.

 

На обеспечение оборудованием и лекарствами больных, которые нуждаются в уходе на дому, будет, в свою очередь, выделено 4.35 миллиарда рублей.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости медицина

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