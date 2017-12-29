Правительство выделит почти 8 млрд рублей на создание фельдшерско-акушерских пунктов в небольших поселениях

Среди поручений на следующий год, которые сегодня направил правительству президент Российской Федерации Владимир Путин, есть документ, по условиям которого власти должны будут выделить дополнительные средства в объеме почти восьми миллиардов рублей на создание ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов) и амбулаторий в небольших поселениях.
Дополнительные средства, кроме того, будут направлены на закупку лекарств и оборудования для больных, которые нуждаются в медицинском уходе на дому.
Соответствующее поручение президента было опубликовано на сайте Кремля сегодня, однако поводом для него стала большая пресс-конференция с президентом РФ, которая состоялась еще четырнадцатого декабря.
Путин поставил перед Кабинетом министров и губернаторами задачу создать амбулатории и ФАПы в населенных пунктах, где проживает от ста до двух тысяч человек. А для оказания медицинских услуг жителям населенных пунктов с численностью населения менее ста человек должны быть созданы мобильные медкомплексы. На соответствующие цели в наступающем году будет выделено 3.6 миллиарда рублей.
На обеспечение оборудованием и лекарствами больных, которые нуждаются в уходе на дому, будет, в свою очередь, выделено 4.35 миллиарда рублей.
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