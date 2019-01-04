В Интернете появился первый мем 2019 года

Фото из открытых источников

Фотография, на которой изображен лимон с приделанными к нему игрушечными колесами, стала первым интернет-мемом 2019-го года. Так говорят посетители популярного форума "обо всем на свете" Reddit.

Первого января 2019-го в разделе r/DankMemes случилось целое нашествие лимона на колесах — коварный цитрусовый буквально заполонил посвященную мемам ветку "Реддита".

Лимон на колесах? Серьезно? Абсолютно. Как выяснилось, "пророчество" о грандиозном пришествии лимона на колесах было сделано полгода назад, снова-таки на "Реддите" — пользователь blueberrybrown опубликовал оригинальное изображение с фруктом, и написал, что этот мем никто не поймет, пока не настанет 2019-й год.

2019-й год настал и лимон на колесах не стал менее странным и нелепым, однако многие пользователи Reddit, поставившие себе напоминание о лимоне на первый день начавшегося года, вспомнили о меме и принялись постить его.

Вот так и началась жизнь очередного бессмысленного и беспощадного мема.

Раз уж мы заговорили о мемах, то стоит отметить, что это проявление сетевой культуры может быть не только забавными картинками или роликами, но и опасным оружием, при помощи которого осуществляется воздействие на человеческий разум. "Заражая" сознание теми или иными идеями, заложенными в мемах или ассоциирующимися с ними, определенные силы могут менять ход мыслей огромного количества людей.