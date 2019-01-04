Пятница 04 января 2019 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Вне политики» В Интернете появился первый мем 2019 года
﻿

В Интернете появился первый мем 2019 года

Пятница, 04 Января 2019 11:15
В Интернете появился первый мем 2019 года Фото из открытых источников

Фотография, на которой изображен лимон с приделанными к нему игрушечными колесами, стала первым интернет-мемом 2019-го года. Так говорят посетители популярного форума "обо всем на свете" Reddit.

 

Первого января 2019-го в разделе r/DankMemes случилось целое нашествие лимона на колесах — коварный цитрусовый буквально заполонил посвященную мемам ветку "Реддита".

 

Лимон на колесах? Серьезно? Абсолютно. Как выяснилось, "пророчество" о грандиозном пришествии лимона на колесах было сделано полгода назад, снова-таки на "Реддите" — пользователь blueberrybrown опубликовал оригинальное изображение с фруктом, и написал, что этот мем никто не поймет, пока не настанет 2019-й год.

 

2019-й год настал и лимон на колесах не стал менее странным и нелепым, однако многие пользователи Reddit, поставившие себе напоминание о лимоне на первый день начавшегося года, вспомнили о меме и принялись постить его.

 

Вот так и началась жизнь очередного бессмысленного и беспощадного мема.

 

Раз уж мы заговорили о мемах, то стоит отметить, что это проявление сетевой культуры может быть не только забавными картинками или роликами, но и опасным оружием, при помощи которого осуществляется воздействие на человеческий разум. "Заражая" сознание теми или иными идеями, заложенными в мемах или ассоциирующимися с ними, определенные силы могут менять ход мыслей огромного количества людей.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости Мемы
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Опознаны тела всех погибших при обрушении в Магнитогорске Опознаны тела всех погибших при обрушении в Магнитогорске Тела всех погибших при взрыве газа и последующем обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске опознаны, сообщил журналистам в пятницу первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян. "Да", - сказал он…
Арестованный в России американец оказался также британским подданным Арестованный в России американец оказался также британским подданным Британское издание The Times сообщило, что арестованный в России по обвинению в шпионаже гражданин США Пол Уилан также имеет гражданство Соединённого Королевства. Как указывает издание, сотрудники посольства США в Москве…
Германия предрекла ухудшение отношений с Россией Германия предрекла ухудшение отношений с Россией Власти Германии считают, что отношения с Россией будут сложными из-за того, что Кремль «развернул спираль вооружений». В Бундестаге также напомнили о разногласиях по делу об отравлении Скрипалей, ДРСМД и по…
Читайте также
В США хотят разрешить удобрения из останков людей В США хотят разрешить удобрения из останков людей Власти американского штата Вашингтон планируют разрешить так называемое компостирование человека — технологию, подразумевающую использование человеческих останков в качестве сельскохозяйственных удобрений. По данным издания NBC News, смелая идея принадлежит сенатору-демократу Джейми…
Учёные назвали 7 неожиданных причин возникновения рака Учёные назвали 7 неожиданных причин возникновения рака Причины развития онкологических заболеваний могут быть самыми разнообразными и неожиданными — заключают ученые, перечислившие некоторые неочевидные причины рака. Например, мало кто мог предположить, что смертельную опасность может таить в себе…
Перечислены самые постыдные выходки туристов Перечислены самые постыдные выходки туристов Представители Ассоциации туристических операторов России перечислили самые постыдные поступки туристов в 2018 году. Итоговый перечень представлен на официальном сайте АТОР. На первом месте списка — вопиющий случай, который имел место…
Тема дня
А Путин опять победил... А Путин опять победил...

В опубликованном в последних числах декабря 2018 года Всероссийским центром изучения общественного м...

Фото
5 самых зрелищных новогодних елок мира 5 самых зрелищных новогодних елок мира

Неважно, какой вид за окном — лежат ли сугробы или стройными рядами стоят пальмы, — Новый год для вс...

Опрос

Где Вы планируете отмечать Новый год?

 

Анекдот дня

Настоящий либерал заправляется исключительно на пятой колонке.

Еще »
Infox
24СМИ
Mediametrics
Самые популярные материалы
Россия чересчур добра к США? Россия чересчур добра к США?
России приготовиться: что происходит с внешней политикой США? России приготовиться: что происходит с внешней политикой США?
Величайший национальный позор Америки Величайший национальный позор Америки
К чему приведёт путешествие со скоростью света, узнали ученые К чему приведёт путешествие со скоростью света, узнали ученые
Теория струн предложила новую модель расширения Вселенной Теория струн предложила новую модель расширения Вселенной
Последние комментарии
 

Мы в одноклассниках
 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.