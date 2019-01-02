Новогоднее обращение Путина британские СМИ посчитали "дерзким"

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Британский таблоид Daily Star выпустил материал под заголовком “Путин отвергает Запад в дерзком новогоднем обращении к миллионам россиян”.

Глава государства в свое поздравлении попросил жителей страны объединиться, потому что у России "никогда не было и не будет" помощников. Автор статьи счел это "дерзостью".

Daily Star также утверждает, что обращение Путина к россиянам связано с санкциями, при этом президент не упоминал экономические ограничения в своей речи.

"Вызывающее заявление" СМИ объясняет повышением градуса напряженности между Россией и Западом из-за отравления в Солсбери экс-агента британских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает ИноТВ. Таблоид напоминает, что глава правительства Великобритании Тереза Мэй обвиняла Москву в покушении на жизнь Скрипалей, "но Путин обвинения отвергал".

Также редакция Daily Star обращает внимание на то, что видеозапись новогоднего обращения Путина делалась на фоне Кремля, "и это была одна из самых просматриваемых трансляций на российском телевидении".