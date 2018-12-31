В США хотят разрешить удобрения из останков людей

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Власти американского штата Вашингтон планируют разрешить так называемое компостирование человека — технологию, подразумевающую использование человеческих останков в качестве сельскохозяйственных удобрений.

По данным издания NBC News, смелая идея принадлежит сенатору-демократу Джейми Педерсену, лоббирующему проект соответствующего закона в законодательном собрании штата. Сенатор говорит, что время для того, чтобы расширить варианты утилизации останков людей, пришло уже давно.

Новая технология захоронения человеческих останков, как отмечает Педерсен, является более безопасной для экологии, чем традиционные способы захоронения.

"Обычное захоронение загрязняет почву, а кремация сопровождается выделением значительных объемов углекислого газа, поэтому такой насущный вопрос, как утилизация человеческих останков, до сих пор не решен. Нам нужно обратить внимание на компостирование, потому что это метод будущего", — отмечает американский депутат.

В Национальной ассоциации глав похоронных служб США подсчитали, что стоимость нового способа захоронения составит примерно пять тысяч долларов, тогда как традиционные похороны обходятся американцам минимум в семь тысяч долларов.

Но в американском обществе идею Педерсена встретили довольно настороженно — люди откровенно боятся нового и непонятного способа захоронения.