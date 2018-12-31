Названы самые интересные события уходящего 2018 года

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Российская интернет-компания "Яндекс" представила список событий уходящего 2018-го года, вызвавших самый значительный интерес у пользователей поисковой системы "Яндекс".

Это ЧМ-2018, зимняя Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане, а также пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня".

Самыми популярными персонами по версии "Яндекса" стали Игорь Акинфеев (вратарь, отметившийся на чемпионате мира по футболу), Хабиб Нурмагомедов (российский боец смешанных боевых искусств UFC) и Артем Дзюба (российский футболист). Как видим, список интересовавших россиян персон полностью состоит из спортсменов.

Самые интересовавшие россиян фильмы, вышедшие в 2018 году — это основанные на комиксах блокбастеры "Мстители: Война бесконечности" и "Дэдпул 2", а также отечественная спортивная драма "Движение вверх".

Телешоу, за которыми с самым высоким интересом наблюдали россияне — это брачные проекты "Замуж за Бузову" и "Холостяк". Никуда, при этом, не делись и такие традиционные лидеры среди телевизионных шоу, как "Битва экстрасенсов", проекты о песнях и танцах, а также передачи, посвященные радикальной трансформации.

Самые интересные новинки музыкальной индустрии — песни Kazka - Плакала, CYGO - Panda E и MATRANG - Медуза.

Видеоигры, которыми интересовались россияне — Red Dead Redemption 2, Far Cry 5 и PlayerUnknown’s Battlegrounds.