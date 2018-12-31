Олеся Кашицына: как правильно выбрать специалиста для видеосъемки

Фото из открытых источников

Люди любят кино. Этой любви, наверное, столько лет, сколько тому поезду, который прибыл на вокзал в первом фильме братьев Люмьер. Есть какая-то тонкая магия в движущихся картинках, которые оживляют прошлое и помогают заново пережить его.

Сегодня обладание смартфоном, ноутбуком с минимальным набором программ по обработке видео дает возможность при наличии мало-мальски развитого чувства эстетики и базовых технических навыков создать неплохое любительское видео. Видеоконтент уверенно лидирует как средство получения информации. Ролики, размещенные в интернете, каждую секунду получают десятки новых просмотров, создаются тысячи часов видеографики.

При этом самые памятные моменты нашей жизни мы предпочитаем заснять профессионально, чтобы оставить на пленке те мгновения, которые вам доставили радость.

Когда праздник отгремел, получить фильм о нем хочется быстро и именно таким, каким вы его себе представляли. К сожалению, это получается не всегда.

Рассказываем, что нужно сделать, чтобы не получить кота в мешке вместо качественного фильма.

Ну, и для того чтобы не испортить впечатление от праздника, просматривая работу видеографа, раскрою несколько секретов по поводу того, как не получить кота в мешке при заказе видеосъемки на мероприятие.

Тщательно выбирайте специалиста

Идеальный вариант – мастер или студия, которых посоветовали родственники и друзья. Если таких специалистов не нашлось, не ленитесь прошерстить интернет. Обращайте внимание на личный сайт или группы в социальных сетях специалиста. Качественные ресурсы скажут о востребованности и серьезном отношении видеографа к делу. Также поищите отзывы. Если у обладателя шикарного сайта и блестящего портфолио полно минусов в карме, скорее всего он вам не нужен. Ну и самое главное, внимательно изучите все работы специалиста, чтобы понять, точно ли вы хотите видеть свой фильм именно в таком стиле.

Решайте все на берегу

Обязательно встретьтесь с видеографом и режиссером за несколько дней до съемок. Оцените, комфортно ли вам общаться, насколько хорошо вам удается находить общий язык. Важно убедиться, что вы находитесь на одной волне. Тогда, скорее всего, результат, который устроит видеографа, понравится и вам.

Не стесняйтесь, обговорите заранее часы работы, порядок оплаты и срок сдачи готового фильма. Обязательно соблюдайте все договоренности сами. Не нужно договариваться о получении готового фильма через две недели и начинать требовать его на следующий день.

Небольшой совет: старайтесь не работать с видеографами по 100% предоплате. Есть люди, которым психологически трудно заставить себя работать, если все деньги уже получены. Кстати, в работе со студиями тут есть явный плюс – съемкой, монтажом, администрированием и вопросами оплаты там занимаются разные люди, каждый просто выполняет свою работу качественно и в срок.

Выработайте стратегию

Заранее обсудите с видеографом и режиссером сценарий мероприятия, определите, что точно должно быть в фильме. Старайтесь соблюдать заявленный регламент. Если задувание свечей на именинном торте назначено на 19:00, не делайте это на час раньше без предупреждения, видеограф может отлучиться за стаканом воды или в туалет (да, он тоже человек) и пропустить важный момент. Если фильм – это семейная хроника, лав стори или фильм а-ля день из жизни, и готового сценария там нет, постарайтесь составить его вместе со специалистами. И главное, говорите, говорите, говорите, ведь при заказе видео это крайне полезно.

Доверьтесь!

Вы скрупулёзно просмотрели работы десятка видеографов, собрали отзывы и провели с каждым встречу и выслушали их предложения. Не торопитесь, возьмите тайм-аут на 1-2 дня и в спокойной атмосфере примите решение и выберите того самого!

По себе могу сказать, что за время работы над видео, особенно если это семейный фильм или лав стори, сближаешься с заказчиком. Я с удовольствием погружаюсь в историю семьи, ведь только так можно понять, проникнуться пожеланиями заказчика и воплотить задуманное в фильме. После такой совместной работы мы часто становимся друзьями, и съёмки семейных событий становятся доброй традицией, которая сплачивает и сближает всю семью!

Поэтому, когда студия или видеограф уже выбраны, остаётся только довериться профессионалу и получать удовольствие от процесса съёмки.

Ярких эмоций, незабываемых мгновений и трогательных видео!

Олеся Кашицына, режиссёр, создатель и руководитель единственной в Москве видеостудии "ТвоеКино" с собственным павильоном и локациями для съёмок, эксперт в области видеомонтажа с опытом работы более 10 лет в коммерческой видеосъёмке