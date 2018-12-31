Понедельник 31 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Вне политики» Олеся Кашицына: как правильно выбрать специалиста для видеосъемки
﻿

Олеся Кашицына: как правильно выбрать специалиста для видеосъемки

Понедельник, 31 Декабря 2018 08:32
Олеся Кашицына: как правильно выбрать специалиста для видеосъемки Фото из открытых источников

Люди любят кино. Этой любви, наверное, столько лет, сколько тому поезду, который прибыл на вокзал в первом фильме братьев Люмьер. Есть какая-то тонкая магия в движущихся картинках, которые оживляют прошлое и помогают заново пережить его.

 

Сегодня обладание смартфоном, ноутбуком с минимальным набором программ по обработке видео дает возможность при наличии мало-мальски развитого чувства эстетики и базовых технических навыков создать неплохое любительское видео. Видеоконтент уверенно лидирует как средство получения информации. Ролики, размещенные в интернете, каждую секунду получают десятки новых просмотров, создаются тысячи часов видеографики. 

 

При этом самые памятные моменты нашей жизни мы предпочитаем заснять профессионально, чтобы оставить на пленке те мгновения, которые вам доставили радость. 

 

Когда праздник отгремел, получить фильм о нем хочется быстро и именно таким, каким вы его себе представляли. К сожалению, это получается не всегда. 

 

Рассказываем, что нужно сделать, чтобы не получить кота в мешке вместо качественного фильма.

 

Ну, и для того чтобы не испортить впечатление от праздника, просматривая работу видеографа, раскрою несколько секретов по поводу того, как не получить кота в мешке при заказе видеосъемки на мероприятие.

 

Тщательно выбирайте специалиста

 

Идеальный вариант – мастер или студия, которых посоветовали родственники и друзья. Если таких специалистов не нашлось, не ленитесь прошерстить интернет. Обращайте внимание на личный сайт или группы в социальных сетях специалиста. Качественные ресурсы скажут о востребованности и серьезном отношении видеографа к делу. Также поищите отзывы. Если у обладателя шикарного сайта и блестящего портфолио полно минусов в карме, скорее всего он вам не нужен. Ну и самое главное, внимательно изучите все работы специалиста, чтобы понять, точно ли вы хотите видеть свой фильм именно в таком стиле.

 

Решайте все на берегу

 

Обязательно встретьтесь с видеографом и режиссером за несколько дней до съемок. Оцените, комфортно ли вам общаться, насколько хорошо вам удается находить общий язык. Важно убедиться, что вы находитесь на одной волне. Тогда, скорее всего, результат, который устроит видеографа, понравится и вам.

 

Не стесняйтесь, обговорите заранее часы работы, порядок оплаты и срок сдачи готового фильма. Обязательно соблюдайте все договоренности сами. Не нужно договариваться о получении готового фильма через две недели и начинать требовать его на следующий день.

 

Небольшой совет: старайтесь не работать с видеографами по 100% предоплате. Есть люди, которым психологически трудно заставить себя работать, если все деньги уже получены. Кстати, в работе со студиями тут есть явный плюс – съемкой, монтажом, администрированием и вопросами оплаты там занимаются разные люди, каждый просто выполняет свою работу качественно и в срок.

 

Выработайте стратегию

 

Заранее обсудите с видеографом и режиссером сценарий мероприятия, определите, что точно должно быть в фильме. Старайтесь соблюдать заявленный регламент. Если задувание свечей на именинном торте назначено на 19:00, не делайте это на час раньше без предупреждения, видеограф может отлучиться за стаканом воды или в туалет (да, он тоже человек) и пропустить важный момент. Если фильм – это семейная хроника, лав стори или фильм а-ля день из жизни, и готового сценария там нет, постарайтесь составить его вместе со специалистами. И главное, говорите, говорите, говорите, ведь при заказе видео это крайне полезно.

 

Доверьтесь!

 

Вы скрупулёзно просмотрели работы десятка видеографов, собрали отзывы и провели с каждым встречу и выслушали их предложения. Не торопитесь, возьмите тайм-аут на 1-2 дня и в спокойной атмосфере примите решение и выберите того самого! 

 

По себе могу сказать, что за время работы над видео, особенно если это семейный фильм или лав стори, сближаешься с заказчиком. Я с удовольствием погружаюсь в историю семьи, ведь только так можно понять, проникнуться пожеланиями заказчика и воплотить задуманное в фильме. После такой совместной работы мы часто становимся друзьями, и съёмки семейных событий становятся доброй традицией, которая сплачивает и сближает всю семью!

 

Поэтому, когда студия или видеограф уже выбраны, остаётся только довериться профессионалу и получать удовольствие от процесса съёмки. 

 

Ярких эмоций, незабываемых мгновений и трогательных видео! 

 

Олеся Кашицына, режиссёр, создатель и руководитель единственной в Москве видеостудии "ТвоеКино" с собственным павильоном и локациями для съёмок, эксперт в области видеомонтажа с опытом работы более 10 лет в коммерческой видеосъёмке

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Вне политики   Теги видео
Интернет и СМИ
Главное за сутки
В Магнитогорске при взрыве газа обрушился подъезд дома В Магнитогорске при взрыве газа обрушился подъезд дома Взрыв бытового газа является основной версией ЧП в Магнитогорске, в результате которого обрушился подъезд жилого дома. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области. "Наша…
Лукашенко назвал союз РФ и Белоруссии состоявшимся Лукашенко назвал союз РФ и Белоруссии состоявшимся Президент Белоруссии Александр Лукашенко в новогоднем поздравлении своему российскому коллеге Владимиру Путину отметил, что союз народов двух стран состоялся. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера. Лукашенко…
Подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar признал вину Подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar признал вину Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве 29-летней москвички, которая взяла его попутчиком через сервис BlaBlaCar, признал свою вину. Соответствующее видео опубликовано на канале СКР на Youtube (смотрите видео ниже). Виталий…
Читайте также
Учёные нашли причину преждевременной смерти человека Учёные нашли причину преждевременной смерти человека Американские учёные изучили взаимодействие между внезапной смертностью человека и переживанием потери супруга. Утрата супруга и последующие морально-нравственные страдания могут провоцировать воспалительный процесс в организме, который в свою очередь отражается на…
Ученым удалось идентифицировать новые гены, связанные со слепотой Ученым удалось идентифицировать новые гены, связанные со слепотой Калифорнийские ученые вычислили ранее неизвестный набор генов, отвечающий за остроту зрения, а также позволяющий исследовать проблему патологий зрения. Выделение и классификация «генов слепоты» имеет высокое практическое значение в работе офтальмологов…
Ученые назвали то, что помогает похудеть лучше диет Ученые назвали то, что помогает похудеть лучше диет К диетам прибегают многие из тех, кто хочет расстаться с лишними кило. Однако данный способ похудения не считается безупречным и высокоэффективным. Но, оказывается, есть нечто, что помогает лучше диет. Те,…
Тема дня
Величайший национальный позор Америки Величайший национальный позор Америки

Простому русскому человеку сложно понять американцев.   Взять хотя бы наши дни.     Америка се...

Фото
Мраморные пещеры - кусочек волшебства в Чили Мраморные пещеры - кусочек волшебства в Чили

Высоко в Андах, между государствами Аргентина и Чили, расположилось одно из самых глубоких ледниковы...

Опрос

Где Вы планируете отмечать Новый год?

 

Анекдот дня

Путин пообещал, что каждого высокопоставленного чиновника в раю будут ждать 72 пенсионера.

Еще »
Infox
Mediametrics
24СМИ
Самые популярные материалы
"Черные дни" настали у наших ближайших соседей "Черные дни" настали у наших ближайших соседей
Учёные: Обнаружен вулкан опаснее Йеллоустоунского Учёные: Обнаружен вулкан опаснее Йеллоустоунского
Для чего на самом деле хотят переписать Конституцию РФ? Для чего на самом деле хотят переписать Конституцию РФ?
"Я его не знаю": Очередной твит Трампа вызвал громкий скандал "Я его не знаю": Очередной твит Трампа вызвал громкий скандал
Страшный враг, который незаметно уничтожает население Британии Страшный враг, который незаметно уничтожает население Британии
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.