Иван Никулин: бургер – быстрая еда или образ жизни

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В наши дни фастфуд является неотъемлемой часть жизни многих людей. Многочисленные офисные служащие, работники предприятий, студенты и школьники уже не представляют свой рабочий или учебный день без горячего и аппетитного фастфуда.

Более того, можно смело говорить о том, что в фастфуде отражена философия современного мира, динамичного и постоянно меняющегося. В таких условиях классический семейный обед постепенно становится анахронизмом: для человека, ведущего активную, насыщенную жизнь, гораздо удобнее перекусить в ближайшем кафе или взять из него еду к себе на работу или в учебное заведение.

С другой стороны, актуальным трендом последнего времени является здоровый образ жизни и правильное питание. Вечно спешащий современный человек, пытающийся следовать бурному ритму жизни мегаполиса, уже не может себе позволить презрительно относиться к своему здоровью, поскольку его состояние напрямую отражается на качестве жизни, на карьере и заработке. И это в свою очередь порождает дилемму для производителей фастфуда. К традиционному девизу «быстро и вкусно» должен добавиться новый: «полезно и питательно». В противном случае, в свете последних трендов здоровья и экологичности, заведение, не соответствующее данным критериям, быстро сдаст свои позиции на рынке.

Примером успешного решения этой проблемы и эффективного совмещения двух противоположных трендов является деятельность российской сети бургерных «Макбургерс». Иван Никулин, директор по развитию компании, убеждена в том, что удержать высокие позиции на рынке общепита могут лишь рестораны, предлагающие гостям не только быстрое обслуживание, но и отменное качество своей продукции.

По мнению Ивана Никулина, процесс приготовления того или иного блюда в ресторане быстрого питания ограничен только временем, но не ингредиентами. Разнообразие ингредиентов, использующихся в ресторанах «Макбургерс» позволяет приготовить множество вариантов популярных видов фастфуда в течение кратчайшего времени, а экономия времени – это и рост прибыли, и удовлетворенность клиентов, которым не приходится ждать заказ по полчаса.

Качество блюд, готовящихся в ресторанах «Макургерс» - это краеугольный камень деятельности всей компании. «Свежесть, свежесть и свежесть, вот что должно быть девизом всякого буфетчика». Эти строки из бессмертного произведения Булгакова, пожалуй, можно воспроизвести в качестве одного из основных принципов работы данной сети. Управляющие каждого из ресторанов тщательно следят за свежестью продуктов. Ингредиенты для приготовления в «Макбургерс» заготавливаются не один раз на каждый день, а несколько раз в течение всего рабочего дня. Заготовленная продукция не подвергается замораживанию, дополнительной жарке на масле или консервированию, а попадает на стол гостям в первозданно свежем виде.

Одна из целей компании «Макбургерс», с которой она справляется довольно успешно – слом традиционных отечественных стереотипов о фастфуде. К сожалению, низкое качество продукции некоторых заведений, функционирующих в этой нише, привело к тому, что у большинства россиян сформировалось представление о фастфуде, как о дешевой, высококалорийной и крайне вредной еде. На самом деле, как свидетельствует пример заведений сети «Макбургерс», это совсем не так. Даже быстрый перекус может быть очень качественным и вкусным, что заставит людей возвращаться в сетевое заведение каждый день.

Отдавая сравнительно небольшие деньги за то или иное блюдо в ресторане быстрого питания, люди убеждены, что невысокая стоимость блюда обусловлена низким качеством предлагаемого продукта. Однако этот стереотип также не соответствует действительности. Если говорить о сетевых заведениях «Макбургерс», то компания делает все возможное, чтобы в корне изменить превратные представления людей о фастфуде. Быстрые, вкусные и, самое главное, свежие и качественные блюда предлагаются в ресторанах «Макбургерс» за достаточно приемлемые деньги. Это объясняется наличием проверенных недорогих поставщиков и общей стратегией компании. Таким образом, «Макбургерс» (https://mcburgers.biz) прочно стоит на страже не только времени и здоровья, но и финансового благополучия своих посетителей.

Иван Никулин, директор по развитию сети «Макбургерс»