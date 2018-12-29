Суббота 29 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Вне политики» Ученые выяснили причину сострадания людей к животным
﻿

Ученые выяснили причину сострадания людей к животным

Суббота, 29 Декабря 2018 11:18
Ученые выяснили причину сострадания людей к животным Фото из открытых источников

В результате глобального исследования в области генетики, британским ученым удалось выяснить, что способность испытывать сострадание к животным и заботиться о них обусловлена генетическими особенностями человека.

 

В эксперименте принимали участие 161 человек, участники прошли анкетирование и исследование их ДНК. Анкетирование содержало вопросы на предмет сопереживания по отношению к животным. Генное исследование выявило, что наиболее сострадательные участники обладают повышенным уровнем гормона окситоцина, который также известен как «гормон любви».

 

Результаты эксперимента показали, что лица, проявляющие большую эмпатию по отношению к животным, обладают специфической формой окситоцина в организме. Кроме того, эксперимент показал, что женщины более благожелательно реагируют на животных, нежели мужчины. Также на любовь к живым существам влияет жизненный опыт, особенности характера и вероисповедание человека.

 

Авторы исследования подтвердили научный факт влияния гормона окситоцина межличностные коммуникации, а также расширили это понимание сведениями о том, что общение с живой природой тоже обусловлено гормональным фоном. В будущем это поможет выяснить новые модели взаимодействия людей и животных.

Яндекс.Дзен

Иванова Мария Опубликовано в Вне политики   Теги Новости сострадание
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Путин подписал закон об отмене платы за национальный роуминг Путин подписал закон об отмене платы за национальный роуминг Президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в статьи 46 и 54 Федерального закона "О связи". Документ, принятый Госдумой 19 декабря и одобренный Советом Федерации 21 декабря, опубликован…
ФСБ достроила заграждение на границе Крыма с Украиной ФСБ достроила заграждение на границе Крыма с Украиной В ФСБ заявили о завершении строительства заграждения на севере Крыма. Возведение инженерных сооружений там объяснили возможным прорывом диверсионно-разведывательных групп. На границе Крыма и Украины завершено строительство заграждения и настройка системы…
The National Interest оценил испытания «Авангарда» The National Interest оценил испытания «Авангарда» Эксперты журнала The National Interest оценили испытания российской ракеты "Авангард". По мнению журналистов, благодаря новой ракете Россия может обогнать США и Китай в гонке гиперзвуковых вооружений. Глава Стратегического командования Соединенных…
Читайте также
Учёные нашли причину преждевременной смерти человека Учёные нашли причину преждевременной смерти человека Американские учёные изучили взаимодействие между внезапной смертностью человека и переживанием потери супруга. Утрата супруга и последующие морально-нравственные страдания могут провоцировать воспалительный процесс в организме, который в свою очередь отражается на…
Врачи в США призвали родителей отказаться от «ожерелий смерти» Врачи в США призвали родителей отказаться от «ожерелий смерти» Популярные у молодых родителей игрушки-грызунки, предназначенные для стимуляции роста зубов у новорожденных, оказались потенциально опасными. Пресс-служба управления по контролю за безопасностью продуктов и лекарств США сообщила, что использование данного приспособления…
Ученым удалось идентифицировать новые гены, связанные со слепотой Ученым удалось идентифицировать новые гены, связанные со слепотой Калифорнийские ученые вычислили ранее неизвестный набор генов, отвечающий за остроту зрения, а также позволяющий исследовать проблему патологий зрения. Выделение и классификация «генов слепоты» имеет высокое практическое значение в работе офтальмологов…
Тема дня
Никарагуанский канал: Россия и Китай могут переделать карту мира Никарагуанский канал: Россия и Китай могут переделать карту мира

Несколько лет назад в мире широко обсуждали грандиозный проект — Никарагуанский канал, он же "Велики...

Фото
Мраморные пещеры - кусочек волшебства в Чили Мраморные пещеры - кусочек волшебства в Чили

Высоко в Андах, между государствами Аргентина и Чили, расположилось одно из самых глубоких ледниковы...

Опрос

Где Вы планируете отмечать Новый год?

 

Анекдот дня

Путин пообещал, что каждого высокопоставленного чиновника в раю будут ждать 72 пенсионера.

Еще »
Infox
Mediametrics
24СМИ
Самые популярные материалы
Китайские ученые «научились» превращать медь в золото Китайские ученые «научились» превращать медь в золото
"Черные дни" настали у наших ближайших соседей "Черные дни" настали у наших ближайших соседей
Учёные: Обнаружен вулкан опаснее Йеллоустоунского Учёные: Обнаружен вулкан опаснее Йеллоустоунского
Для чего на самом деле хотят переписать Конституцию РФ? Для чего на самом деле хотят переписать Конституцию РФ?
"Я его не знаю": Очередной твит Трампа вызвал громкий скандал "Я его не знаю": Очередной твит Трампа вызвал громкий скандал
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.