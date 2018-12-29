Ученые выяснили причину сострадания людей к животным

В результате глобального исследования в области генетики, британским ученым удалось выяснить, что способность испытывать сострадание к животным и заботиться о них обусловлена генетическими особенностями человека.
В эксперименте принимали участие 161 человек, участники прошли анкетирование и исследование их ДНК. Анкетирование содержало вопросы на предмет сопереживания по отношению к животным. Генное исследование выявило, что наиболее сострадательные участники обладают повышенным уровнем гормона окситоцина, который также известен как «гормон любви».
Результаты эксперимента показали, что лица, проявляющие большую эмпатию по отношению к животным, обладают специфической формой окситоцина в организме. Кроме того, эксперимент показал, что женщины более благожелательно реагируют на животных, нежели мужчины. Также на любовь к живым существам влияет жизненный опыт, особенности характера и вероисповедание человека.
Авторы исследования подтвердили научный факт влияния гормона окситоцина межличностные коммуникации, а также расширили это понимание сведениями о том, что общение с живой природой тоже обусловлено гормональным фоном. В будущем это поможет выяснить новые модели взаимодействия людей и животных.
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